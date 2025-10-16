La Diputación de Málaga refuerza los equipos de Protección Civil en el Guadalhorce

La Diputación de Málaga ha reforzado con nuevo equipamiento el almacén estratégico de Protección Civil de la comarca del Valle del Guadalhorce, que se encuentra ubicado en Pizarra. Este miércoles se ha entregado en el dispositivo más material para atender situaciones de emergencia y auxilio.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha participado en el acto de entrega del nuevo equipamiento junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano (PP), y ha destacado que el principal objetivo de esta instalación es intervenir con mayor rapidez y eficacia descentralizando el almacenamiento de Protección Civil.

Rodríguez ha explicado que la Delegación de Seguridad y Emergencias de la Diputación de Málaga tiene a disposición de las agrupaciones de Protección Civil material de emergencia y auxilio repartido en almacenes estratégicos en las comarcas de la Axarquía y Valle del Guadalhorce, y próximamente en la comarca de Antequera.

El diputado ha incidido en la importancia de integrar los medios y recursos disponibles en cada zona ante amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas, situaciones en las que también son necesarias la planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención.

El equipamiento que se ha entregado incluye motobombas, un generador, cascos y uniformes, cintas balizadoras, linternas, vallas y conos de señalización, entre otros materiales. Este material se complementa con materiales fungibles de uso cotidiano que se reponen según demandan sus usos, como guantes, mascarillas, patucos, geles y material de limpieza en general como pulverizadores mascarillas de filtros, todo ello necesario para las intervenciones inmediatas.

El diputado ha recordado que la Diputación realizó un Estudio Estratégico Provincial, una estructura de pronta intervención ante riesgos extraordinarios en estrecha colaboración con las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, Cruz Roja, la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga y el 112 Emergencias.

Ese estudio cuenta con un soporte formativo paralelo que se realiza en toda la provincia para conocimiento y uso de los equipos entregados, que están a disposición de las distintas agrupaciones en caso necesario, y se reponen según la demanda y caducidad de los mismos.