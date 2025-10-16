Movilización en Alameda contra el desahucio de un vecino de 64 años con más de un 90% de discapacidad

Movilización masiva este jueves en Alameda contra el desahucio de Francisco Custodio, vecino de 64 años de edad con un 94% de discapacidad al que un juzgado de Antequera ha ordenado echar de la casa en la que ha crecido y vivido toda su vida. El hombre necesita asistencia permanente y se desplaza en silla de ruedas.

El conflicto se remonta a una deuda de hace más de 30 años heredada de su padre, que terminó en manos de un fondo de inversión. Aunque la familia ha mostrado su predisposición de efectuar el pago de 40.000 para zanjar el problema, todavía no han podido ponerse en contacto con la empresa titular.

Concentración en Alameda para impedir el desahucio. / C. P.

Más de medio millar de personas, incluso procedentes de otros pueblos de alrededor, han mostrado su apoyo unánime a este alamedano tan querido en el municipio.

De hecho, las redes sociales se han llenado de mensajes de solidaridad como el de Jesús Carrión, agricultor de Alameda que ha participado hoy en la paralización de esta «gran injusticia» y que afirma que volvería a hacerlo sin dudarlo. «Solo hemos ganado una batalla, pero estoy seguro, que si ellos vuelven, nosotros volveremos a defenderlo con más fuerza si cabe. Estamos ante un desahucio que sin duda es injustificable, porque según los decretos de la Junta de Andalucía no se puede desahuciar a una persona vulnerable y con una discapacidad del 90%», ha recriminado.

Gracias a la presión ciudadana, la comisión judicial encargada de llevar a cabo el lanzamiento, esto es, el desalojo efectivo del inmueble, se ha visto obligada a marcharse, al menos por hoy.

El alcalde de Alameda, José García Orejuela, quien también ha estado en la protesta, ha señalado que el Ayuntamiento va a intentar frenar el desahucio para que Custodio pueda seguir en su casa conforme dicta la ley.