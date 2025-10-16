Sorteo
La ONCE reparte 630.000 euros pueblos de las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén
Alhaurín El Grande ha sido la localidad más beneficiada por los premios del sorteo de la ONCE
El sorteo de la ONCE, dedicado este miércoles al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, ha repartido 630.000 euros en premios mayores entre las localidades de Alhaurín el Grande, El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén).
La localidad más afortunada resultó Alhaurín el Grande, con 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Mercedes López a las puertas de un bar de la localidad malagueña, ha informado la ONCE en un comunicado.
En El Rubio, en la comarca de Estepa, José Marín vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la localidad sevillana.
El mismo premio repartió José Carrillo en el municipio de Villanueva de la Reina, en la comarca de Jaén, con 175.000 euros en premios gracias a otros cinco cupones agraciados con 35.000 euros.
En total la ONCE ha repartido 630.000 euros entre las tres provincias andaluzas en un sorteo que ha querido poner en valor el trabajo y compromiso de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), la red de ONG que luchan por la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN autonómicas y 23 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo. EAPN Andalucía, fundada en 1994, agrupa actualmente a 69 entidades sociales comprometidas con la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la comunidad.
El resto de los premios de este sorteo se han repartido entre Canarias, Cataluña y País Vasco.
