Vecinos lanzan una campaña contra el nuevo vial alternativo de Ronda

La Plataforma en Defensa del Arroyo de las Culebras y su Entorno ha lanzado una campaña a través de las redes sociales con el hashtag #StopVialRonda, en contra del vial alternativo que el Ayuntamiento quiere construir para reducir el tráfico por el puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda mediante la construcción de una nueva carretera de circunvalación por el Cerro de la Pedrea, sobre el que se asentaron los Reyes Católicos para dirigir la conquista de la ciudad en 1485.

La Junta de Andalucía ya obligó hace meses al Consistorio rondeño a modificar el trazado y separarlo 140 metros del Cerro de la Pedrea, para evitar el impacto visual en la zona. La entrada al vial se haría por un punto entre el barrio de San Francisco y La Planilla y la salida por las calles Juan Pablo II e Ignacio Huelin, en uno de los accesos a Ronda.

El tráfico por el Tajo sería en sentido sur y por el vial alternativo en sentido norte. La idea es reducir de 6.000 a 1.000 el número de vehículos que atraviesan el Puente Nuevo.

El proyecto incluye la construcción de una senda para peatones y ciclistas y un mirador en lo alto del Cerro de la Pedrea, todo ello con una inversión de 5 millones de euros.

Rechazo vecinal

Sin embargo, la Plataforma en Defensa del Arroyo de las Culebras y su Entorno, compuesta por asociaciones de vecinos, comerciantes y profesionales, denuncian que el proyecto del Ayuntamiento de Ronda supone construir una nueva carretera y un puente de hormigón tamaño XXL sobre el arroyo las Culebras, visible desde el Puente Nuevo.

La plataforma afirma que con la excusa de aliviar el tráfico por el Conjunto Histórico de la ciudad, se quiere desviar más de 7.000 vehículos diarios «hacia una zona natural y patrimonial de altísimo valor, justo a los pies de las murallas y los Baños Árabes. Quieren mover el problema de un sitio bonito a otro igual de bonito, pero con más hormigón».

Las asociaciones que integran la plataforma afirman que el proyecto es una amenaza directa al paisaje que forma parte de la identidad de una ciudad monumental como es Ronda.

Soluciones

Por ello, proponen alternativas más sostenibles y mucho menos costosas, como mejorar la actual circunvalación de Ronda, que ya conecta los mismos puntos y se encuentra a tan sólo 1 kilómetro del vial alternativo proyectado, sin tener que levantar otro puente.

Asimismo, piden que se refuerce el transporte público con más horarios, nuevas rutas y una mejor frecuencia de paso… a través de un servicio de transporte que podría ser gratuito para los rondeños para incentivar el uso del transporte público en vez del coche privado. «Aveces, la mejor forma de reducir el tráfico no es construir más carreteras, sino ofrecer opciones para no tener que usarlas», afirman.

La campaña #StopVialRonda se va a difundir durante los próximos meses con el objetivo de abrir un diálogo real sobre el futuro de la ciudad. «¿Queremos una Ronda que avance con cabeza o una que acabe completamente hormigonada?». «Nosotros lo tenemos claro: queremos una Ronda viva, conectada y moderna, pero también fiel a su esencia. Porque el paisaje, tanto como los monumentos, es patrimonio y cuidarlo es la mejor forma de honrar a quienes lo disfrutaron antes y de evitar que los que vengan después solo puedan conocerlo en fotos antiguas».