Antequera se queda a las puertas de ser la Capital Española de la Gastronomía

Antequera cerró ayer viernes su tercera y última aspiración para convertirse en Capital Española de la Gastronomía. La decisión del jurado, conocida a las 13.00 horas, otorgó finalmente este título a Jerez de la Frontera, que se impuso a la candidatura antequerana dejándola de nuevo a las puertas de conseguir este reconocimiento.

La ciudad de los Dólmenes se presentó bajo el lema ‘Antequera, qué bien me sabe’ y defendió una idea clara: mostrar la autenticidad de la cocina local.

Para ello, se pusieron en valor recetas emblemáticas de la zona como la porra, el mollete o el chivo a la pastoril, junto con los productos de la vega y los dulces tradicionales. Todo ello se integró en un programa que combinaba gastronomía, cultura y deporte con un enfoque turístico y educativo.

El alcalde, Manuel Barón, destacó que la propuesta representó «la esencia de lo que Antequera es y ofrece», subrayando el trabajo conjunto de hosteleros, productores y colectivos vecinales. La campaña contó con el apoyo de todo el tejido económico y social de la comarca, que convirtió la aspiración en un proyecto compartido.

Sin embargo, el jurado, compuesto por representantes de los ministerios de Turismo y Agricultura, FITUR, Hostelería de España, Saborea España y periodistas especializados, ha terminado inclinándose por el proyecto jerezano.

El galardón CEG se creó en 2012 y desde entonces una docena de ciudades españolas han ostentado el título, siempre con excelentes resultados en atracción de visitantes y consolidación de una oferta gastronómica de calidad.