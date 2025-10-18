Sociedad
Antequera se queda a las puertas de ser la Capital Española de la Gastronomía
La localidad de Jerez de la Frontera ha conseguido finalmente este reconocimiento para 2026, en una decisión que se dio a conocer ayer
Antequera cerró ayer viernes su tercera y última aspiración para convertirse en Capital Española de la Gastronomía. La decisión del jurado, conocida a las 13.00 horas, otorgó finalmente este título a Jerez de la Frontera, que se impuso a la candidatura antequerana dejándola de nuevo a las puertas de conseguir este reconocimiento.
La ciudad de los Dólmenes se presentó bajo el lema ‘Antequera, qué bien me sabe’ y defendió una idea clara: mostrar la autenticidad de la cocina local.
Para ello, se pusieron en valor recetas emblemáticas de la zona como la porra, el mollete o el chivo a la pastoril, junto con los productos de la vega y los dulces tradicionales. Todo ello se integró en un programa que combinaba gastronomía, cultura y deporte con un enfoque turístico y educativo.
El alcalde, Manuel Barón, destacó que la propuesta representó «la esencia de lo que Antequera es y ofrece», subrayando el trabajo conjunto de hosteleros, productores y colectivos vecinales. La campaña contó con el apoyo de todo el tejido económico y social de la comarca, que convirtió la aspiración en un proyecto compartido.
Sin embargo, el jurado, compuesto por representantes de los ministerios de Turismo y Agricultura, FITUR, Hostelería de España, Saborea España y periodistas especializados, ha terminado inclinándose por el proyecto jerezano.
El galardón CEG se creó en 2012 y desde entonces una docena de ciudades españolas han ostentado el título, siempre con excelentes resultados en atracción de visitantes y consolidación de una oferta gastronómica de calidad.
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Astilleros Nereo llevará al juzgado las obras del paseo marítimo de Pedregalejo
- La cadena de supermercados Lidl abrirá en 2026 una nueva tienda en la avenida de Velázquez en Málaga
- El tiempo en Málaga: fin del 'veroño' y llegada de lluvias
- Tapas caseras y enormes a 1,80 euros en Málaga: así es el bar con cocina de toda la vida a precios de antes
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales