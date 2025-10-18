Tecnología
Cortes de la Frontera acogerá la feria Metadigital-Rural
Es un proyecto de capacitación tecnológica contra la despoblación de la Diputación
L.O
Cortes de la Frontera acogerá el miércoles 22 de octubre la feria de Metadigital-Rural, un proyecto de capacitación tecnológica contra la despoblación de la Diputación de Málaga que, en su tercera convocatoria, estará dedicada a los cuidados en clave tecnológica y que convertirá al municipio, por un día, en escaparate de iniciativas digitales innovadoras y punteras de la provincia.
La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, informó de que el recinto popularmente conocido como La Marquesina, en la avenida de la Libertad de Cortes de la Frontera, acogerá el espacio expositivo que contará con 15 estands y un escenario en el que se podrá interactuar y habrá exhibiciones de lo último en tecnología. Así, habrá videojuegos con impacto, robótica, drones, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Impresión 3D, agrotecnología, domótica o un karaoke, entre otras interesantes propuestas.
