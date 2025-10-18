Medio Ambiente
Mijas refuerza la prevención tras ampliarse el periodo de alto riesgo de incendios
Mantiene la prohibición de barbacoas, también en áreas recreativas, quemas agrícolas y forestales y el Ayuntamiento amplía la coordinación entre Bomberos, Policía Local y Protección Civil
La Opinión
El concejal de Bomberos del Ayuntamiento de Mijas, Francisco Jerez, informó ayer de la activación de medidas municipales de refuerzo tras el anuncio de la Junta de Andalucía de prolongar hasta el 1 de noviembre la época de peligro alto de incendios forestales.
«Hemos reforzado las guardias operativas y la coordinación con Policía Local, Protección Civil y el 112 para responder con rapidez ante cualquier conato en nuestra sierra y en las zonas urbano-forestal», explicó Jerez.
El edil también recordó que durante este periodo siguen prohibidas las barbacoas -también en zonas recreativas habilitadas-, además de las quemas agrícolas y forestales.
Máxima prudencia
«·Pedimos a vecinos y visitantes la máxima prudencia: nada de fuego en el campo, ni trabajos con chispas, ni tránsito motorizado por pistas forestales. Ante cualquier columna de humo, hay que llamar inmediatamente al 112», subrayó el concejal del Ayuntamiento de Mijas.
Jerez señaló que el Ayuntamiento ha intensificado la vigilancia preventiva en puntos sensibles del término municipal y que se mantienen los protocolos de aviso temprano con la Red de Emergencias de Andalucía.
«La prevención es cosa de todos. Cada conducta responsable evita riesgos y protege nuestro entorno y nuestras viviendas», concluyó Jerez.
