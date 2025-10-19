Villanueva del Trabuco cumple 18 años corriendo contra el cáncer

Villanueva del Trabuco celebrará el próximo domingo 26 de octubre la 18ª edición de su Carrera Solidaria Contra el Cáncer, un evento ya tradicional en el pueblo que une deporte y solidaridad con el objetivo de concienciar y recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad.

La jornada arrancará a partir de las diez de la mañana con la carrera infantil, seguida de la carrera principal de 8 kilómetros a las diez y media y del paseo solidario de 3 kilómetros, que comenzará a las once menos veinte.

La inscripción tiene un coste de 5 euros que irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) e incluye una camiseta conmemorativa y una bolsa del corredor. Las inscripciones pueden realizarse ya a través de la web www.dorsalchip.es

Desde el Consistorio se ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta «bonita causa», que se ha convertido en una cita imprescindible en el municipio frente al cáncer. «Se trata de una carrera que creemos de vital importancia para la lucha contra esta lacra que a tantas familias nos afecta», ha declarado el concejal de Deportes, Alejandro Pascual.