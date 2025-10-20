Una década de pasión y amor por el arte cofrade

En un pueblo no mayor de 1.200 habitantes se esconde uno de los tesoros más vivos del arte cofrade. Bobadilla Estación, ese poblado ferroviario del municipio de Antequera, es desde hace una década núcleo y sede de la maestría sacra, de aquello impalpable convertido en arte gracias al trabajo de los que cada año luchan por hacer del mundo cofrade, algo mejor.

Y es que en este pequeño rincón de Málaga, la Semana Santa no dura siete días, dura todo el año, y la pasión se bebe y se respira en cada una de sus calles.

Bobadilla Estación ha acogido durante este fin de semana la décima edición de su Exposición de Arte Cofrade, uno de los eventos religiosos y culturales más importantes del país y que este año ha vuelto a ser ejemplo de la majestuosidad que lo caracteriza.

Un escultor trabajando en la Exposición de Arte Cofrade de Bobadilla Estación. | JOSÉ RUIZ.

Sobre el terciopelo de su característica moqueta roja pasaron más de 15.000 visitantes que han sido testigos de un verdadero recital de fe, magia y amor por el patrimonio y la cultura.

Su disposición laberíntica consiguió aunar un año más a un gran número de expositores, en concreto 160, que congregaron las piezas más especiales y únicas de cada una de las cofradías, asociaciones e instituciones públicas que promocionaron las fiestas religiosas de sus municipios, así como los artistas y talleres artesanales del gremio cofrade que, con sus diseños, levantaron los suspiros de curiosos y amantes de lo sacro por igual.

Hace tres años, la muestra fue declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación, y desde el año pasado cuenta también con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Además, este año ha recibido el Premio Nazareno de la Provincia, siendo una seña más que evidente del crecimiento de esta fiesta del arte religioso, que nació gracias a la Hermandad de la Virgen de los Dolores y que a lo largo de estos diez años ha aumentado exponencialmente el número de asistentes y participantes.

Así lo explica Paco González, miembro de la Cofradía de los Dolores de Bobadilla Estación y coordinador de la Expo Cofrade. «Para un pueblo de 1.200 habitantes esto es algo asombroso, ver como cada año crece más y la gente sale tan contenta de ella, para nosotros es un orgullo», comparte.

Y es que esta décima edición no ha dejado a nadie indiferente, aumentando su participación con la incorporación de otras localidades, como es el caso del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia y sus cofradías y asociaciones. Además, el Ayuntamiento de Antequera, como viene siendo habitual, también ha tenido una especial presencia institucional en un estand que expuso la gran riqueza patrimonial de las hermandades y cofradías de pasión y gloria y, en general, de sus festividades religiosas.

Cartel representativo de la X Expo Cofrade de Bobadilla Estación. | JOSÉ RUIZ

Actividades paralelas

Las piezas de arte religioso expuestas durante el fin de semana no han hecho sombra a las más de 50 actividades paralelas puestas en marcha, como la mesa redonda de la Asociación Mujer Cofrade Siglo XXI, la representación de la Pasión Viviente de Cajiz y de Villanueva de Tapia, la misa de campaña, las saetas con la participación de Lola García de Málaga, el grupo de flamenco cofrade Hermanas Torres y la Escuela Municipal de Música y Danza de Gines (Sevilla).

Además, como en anteriores ediciones, la Asociación de Brigadas Paracaidista de Málaga ha realizado una gran representación de la guardia militar que se pudo disfrutar gracias al buen tiempo de este fin de semana.

«Es uno de mis momentos favoritos de la exposición», exclamó durante la guardia Borja que, junto a su familia, es la tercera vez que visitaba el evento. «Cada año se nota que viene muchísima más gente y, dentro de lo que es el mundo cofrade, se habla mucho de la exposición. Es una suerte pillarla tan cerquita», compartió este vecino de Antequera.

Otro de los aspectos más característicos de esta décima edición ha sido la música, contando con una veintena de corporaciones musicales que se han encargado de poner melodía a un evento que ya se ha consolidado como uno de los espacios favoritos para los cofrades a nivel provincial, autonómico e incluso nacional.