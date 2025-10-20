El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves reunirá en una app las principales rutas e itinerarios

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves es un paraíso natural situado en la zona central de la provincia de Málaga, que forma parte de la orla montañosa que delimita la Costa del Sol Occidental, a 58 kilómetros de la capital.

Un espacio que abarca los nueve municipios de la Sierra de las Nieves: Alozaina, Casarabonela, Tolox, El Burgo, Yunquera, Monda, Guaro, Istán y Ojén; a los que se suman las localidades de Serrato, Ronda y Parauta.

El Parque Nacional cuenta con cimas de casi 2.000 m de altitud y simas de casi 1.000 metros de profundidad que recientemente se han descubierto que tienen un desarrollo de 26 km, situándose como la mayor cueva de la Península Ibérica. Todo ello con un relieve kárstico y una riqueza botánica con hasta 1.500 especies vegetales entre las que destaca el pinsapo, al que acompañan encinas, alcornoques, algarrobos y castaños.

En este hábitat viven especies de aves como el águila real, la perdicera, el búho real, el azor o el gavilán, siendo el símbolo del parque la cabra montés. Un paraíso que se puede descubrir en multitud de rutas a pie, a caballo o en bicicleta.

Un montañero, en la Sierra de las Nieves. / L.O.

Rutas

Para facilitar el recorrido a turistas y visitantes, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves va a reunir en una aplicación para dispositivos móviles (teléfonos y tabletas) las principales rutas a través de las cuales se puede conocer la riqueza natural de esta Reserva de la Biosfera.

La aplicación, que estará disponible para las plataformas Android de Google e iOS de Apple, permitirá al visitante ubicar su posición enfocando el marcador situado en las balizas o paneles a través de la cámara de su dispositivo aún cuando no tenga cobertura telefónica. Además, facilitará el geoposicionamiento del visitante a través de Google Maps o Apple Maps.

La Sierra de las Nieves tiene mil y un tesoros que merece la pena conocer. / L.O.

Información

El visitante también podrá descargar la información de cada sendero antes de iniciar el recorrido, en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán.

La información debe incluir el nombre del sendero claro y conciso; su longitud en kilómetros; la dificultad, expresada en una escala de fácil a difícil; así como recoger consejos como la ropa y el calzado adecuado a cada ruta; si se recomienda llevar agua y alimento; así como las precauciones a tener en cuenta durante el recorrido.

Detalles

La aplicación debe añadir el tiempo estimado de duración del recorrido; información clara y sencilla sobre el terreno, el paisaje y los puntos de interés del sendero; información sobre las especies vegetales y animales que se pueden encontrar en el trayecto; los paisajes que se pueden ver, así como información sobre la historia y la cultura de la zona.

La empresa Ticsmart SL será la encargada de desarrollar la aplicación, que estará disponible en un plazo de seis meses y medio, por lo que deberá estar lista para la próxima primavera.