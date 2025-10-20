Turismo
El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves reunirá en una app las principales rutas e itinerarios
Ofrecerá información detallada de cada trayecto, con geolocalización, para facilitar la experiencia de los visitantes en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán
El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves es un paraíso natural situado en la zona central de la provincia de Málaga, que forma parte de la orla montañosa que delimita la Costa del Sol Occidental, a 58 kilómetros de la capital.
Un espacio que abarca los nueve municipios de la Sierra de las Nieves: Alozaina, Casarabonela, Tolox, El Burgo, Yunquera, Monda, Guaro, Istán y Ojén; a los que se suman las localidades de Serrato, Ronda y Parauta.
El Parque Nacional cuenta con cimas de casi 2.000 m de altitud y simas de casi 1.000 metros de profundidad que recientemente se han descubierto que tienen un desarrollo de 26 km, situándose como la mayor cueva de la Península Ibérica. Todo ello con un relieve kárstico y una riqueza botánica con hasta 1.500 especies vegetales entre las que destaca el pinsapo, al que acompañan encinas, alcornoques, algarrobos y castaños.
En este hábitat viven especies de aves como el águila real, la perdicera, el búho real, el azor o el gavilán, siendo el símbolo del parque la cabra montés. Un paraíso que se puede descubrir en multitud de rutas a pie, a caballo o en bicicleta.
Rutas
Para facilitar el recorrido a turistas y visitantes, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves va a reunir en una aplicación para dispositivos móviles (teléfonos y tabletas) las principales rutas a través de las cuales se puede conocer la riqueza natural de esta Reserva de la Biosfera.
La aplicación, que estará disponible para las plataformas Android de Google e iOS de Apple, permitirá al visitante ubicar su posición enfocando el marcador situado en las balizas o paneles a través de la cámara de su dispositivo aún cuando no tenga cobertura telefónica. Además, facilitará el geoposicionamiento del visitante a través de Google Maps o Apple Maps.
Información
El visitante también podrá descargar la información de cada sendero antes de iniciar el recorrido, en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán.
La información debe incluir el nombre del sendero claro y conciso; su longitud en kilómetros; la dificultad, expresada en una escala de fácil a difícil; así como recoger consejos como la ropa y el calzado adecuado a cada ruta; si se recomienda llevar agua y alimento; así como las precauciones a tener en cuenta durante el recorrido.
Detalles
La aplicación debe añadir el tiempo estimado de duración del recorrido; información clara y sencilla sobre el terreno, el paisaje y los puntos de interés del sendero; información sobre las especies vegetales y animales que se pueden encontrar en el trayecto; los paisajes que se pueden ver, así como información sobre la historia y la cultura de la zona.
La empresa Ticsmart SL será la encargada de desarrollar la aplicación, que estará disponible en un plazo de seis meses y medio, por lo que deberá estar lista para la próxima primavera.
Itinerarios que incluirá la app
Alozaina – Siete Fuentes Sendero PR PR-A 272 (Alozaina)
Fuente Techá – Sierra Prieta Sendero PR PR-A 273 (Alozaina)
Camino de la Dehesa – Fuente de los Hornaos. Con variante Puerto de la Jácara – Vivero – Puerto de la Madera Sendero PR PR-A 270 y PR-A 270.1 (Casarabonela)
Alcaparaín Sendero PR PR-A 271 (Casarabonela)
Casarabonela – Sierra Prieta Sendero PR PR-A 408 (Casarabonela)
Monda - Cerro Gordo Sendero PR PR-A 275 (Monda)
Monda - Fuente de los Morales Sendero PR PR-A 276 (Monda)
Istán - Pico de la Concha Sendero PR PR-A 135 (Istán)
Istán - Cañada del Infierno Sendero PR PR-A 136 (Istán)
Istán - Ojén Sendero PR PR-A 167 (Istán y Ojén)
Juanar - El Pozuelo Sendero PR PR-A 278 (Ojén)
Juanar – La Concha Sendero PR PR-A 168 (Ojén e Istán)
Las Cascadas Sendero PR PR-A 282 (Tolox)
Charco de la Virgen Sendero SL PL-A 239 (Tolox)
Cruz del Padre Ventura Sendero SL SL-A 228 (Tolox)
Río Grande Sendero SL SL-A 246 (Yunquera)
Casarabonela – Tajo San Francisco Sendero SL SL-A 310 (Casarabonela)
Istán - Herrizas de la Gallega Sendero PR PR-A 166 (Istán)
Los Tres Picos Sendero PR PR-A 431 (Ojén)
Virgen de las Nieves Sendero SL SL-A 238 (Tolox)
Puerto Martínez – Fuente Madrid Sendero SL SL-A 309 (Casarabonela)
Istán - Camino de la Cuesta Sendero PR PR-A 137 (Istán)
Tajo Negro Sendero PR PR-A 432 (Ojén)
Istán - El Picacho Sendero PR PR-A 139 (Istán)
La Virgencita Sendero SL SL-A 028 (Ojén)
Istán - Ermita de San Miguel Sendero PR PR-A 138 (Istán)
Istán - Cañada de los Laureles Sendero PR PR-A 141 (Istán)
Istán – Charco del Canalón Sendero PR PR-A 280 (Istán)
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Nabil Sebbar y Nazha Machrouh logran el doblete para el Cueva de Nerja-Trops en la Carrera Urbana de Málaga
- El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'
- La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en Valladolid
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida
- 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'