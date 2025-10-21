Concentración de afectadas por los cribados este jueves en Antequera

Antequera se concentrará este jueves, 23 de octubre, en protesta y apoyo a las mujeres afectadas por los errores del cribado del protocolo de cáncer de mama en Andalucía y en el Área Sanitaria Norte de Málaga.

En la comarca, son al menos 200 las mujeres que tienen un diagnóstico no concluyente y están a la espera de conocer los resultados de otras pruebas que tenían que haberse realizado mucho antes para detectar la enfermedad.

Por ello, la Coordinadora de Asociaciones de vecinos Las Almenillas de Antequera, junto con la Asociación Antequera por las Mujeres Mastectomizadas (AAMM), llaman a la participación ciudadana.

La convocatoria tendrá lugar en la plaza San Sebastián a las siete de la tarde. A continuación, la AAMM leerá un manifiesto y se hará una suelta de globos simbólica.

«Queremos pedir responsabilidades y que esto no vuelva a pasar más. Debemos estar vigilantes ante todas las medidas que se están tomando», ha señalado la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Juan y perjudicada directa de los fallos del sistema, Yiya Rodríguez.