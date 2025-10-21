Denuncian un presunto intento de secuestro de menores en Antequera

Vecinos de Antequera han denunciado a través de las redes sociales un presunto intento de secuestro de dos niños en el barrio Girón de la ciudad de los Dólmenes. Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado sábado, 18 de octubre, cuando un hombre interceptó a los menores e intentó llamar su atención para atraerlos hasta su coche.

Según cuenta Lorena Solís, madre de uno de los jóvenes, el hombre, procedente de Montilla (Córdoba) se les acercó para llevarlos hasta su coche con el pretexto de darles unas tarjetas de visita, supuestamente de su trabajo como abogado. En el coche, además de persuadirlos con las tarjetas, asomaban pelotas de fútbol nuevas para atraerlos.

Asustados e incómodos ante la insistencia el varón, los niños la avisaron de inmediato y la madre se dirigió al parque para hablar con el sospechoso. «Su comportamiento era completamente incoherente: no sabía explicar sus intenciones, estaba nervioso, con la mirada perdida y aspecto desaseado, e incluso trató de huir en un momento dado», detalla.

Ante esta situación, se dio aviso a la Policía, cuyos agentes se personaron en el lugar y trasladaron al hombre hasta la comisaría, donde le tomaron declaración.

«Los fines de semana por la noche no hay oficina de denuncias y el comisario ordenó a la Policía Nacional dejarlo en libertad -cuenta Lorena Solís-. El hombre estuvo retenido solo unas horas y fue puesto en libertad esa misma noche, sin que se abriera ninguna investigación formal», lamenta la mujer, quien aún experimenta una profunda sensación de impotencia y vulnerabilidad. «A pesar de que los agentes hicieron todo lo posible por ir actuar correctamente, el sistema no permitió ir más allá», afirma la progenitora.

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manolo Barón (PP), ha confirmado que la investigación ya está en manos de la Policía Nacional. «El caso nos preocupa y ya está en manos de la Policía Nacional. Estamos trabajando conjuntamente para esclarecer los hechos», ha manifestado el regidor, quien ha pedido calma, precaución y «vigilancia absoluta» hacia los niños.

«Los padres somos responsables de la seguridad de los niños. No se les puede perder de vista, aunque estén jugando en el parque», ha manifestado el alcalde antequerano.