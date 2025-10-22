Concentración
El alcalde de Antequera muestra su apoyo a las reivindicaciones de los agentes de la Policía Nacional para mejorar sus condiciones
Manolo Barón ha querido respaldar a la Policía Nacional asistiendo a la concentración convocada por la Confederación Española de Policía (CEP) frente a la Comisaría de la ciudad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha asistido en la mañana del miércoles a la concentración convocada por la Confederación Española de Policía (CEP) frente a la Comisaría de la Policía Nacional en Antequera, expresando personalmente su respaldo a las reivindicaciones planteadas por los agentes del Cuerpo en defensa de sus condiciones laborales y de la mejora de los medios de los que disponen.
Durante el encuentro, en el que también han estado presentes concejales del Equipo de Gobierno municipal y de otros grupos políticos de la Corporación, caso de la Portavoz de IU, el alcalde ha querido trasladar el “apoyo firme y sin fisuras del Ayuntamiento de Antequera a los miembros de la Policía Nacional”, destacando que “no hay libertad sin seguridad, ni seguridad sin policías que puedan ejercer su labor con los medios adecuados”.
Manolo Barón ha recordado que el Pleno Municipal ya aprobó el pasado mes de septiembre una moción de apoyo a las reivindicaciones de la CEP, subrayando que el Ayuntamiento “ha estado y estará al lado de quienes garantizan la seguridad ciudadana”. En su intervención, el alcalde lamentó “la situación de abandono” que sufre el Cuerpo por parte del Ministerio del Interior, denunciando la falta de recursos materiales y la desigualdad en la consideración de la profesión de riesgo entre agentes incorporados antes y después de 2011.
“El peor Ministro del Interior de la historia democrática ni escucha ni atiende a los policías nacionales”, afirmó el alcalde, señalando que esta falta de atención “no solo perjudica a los propios agentes, sino también a los ciudadanos, que ven mermada la seguridad que merecen”.
El alcalde concluyó reiterando su compromiso con la Policía Nacional y reconociendo su papel esencial en la defensa de la libertad, la convivencia y la seguridad en Antequera y en toda España.
