Proyecto
Archidona acoge el desfile de los trajes típicos de las comarcas
Un total de 46 personas mayores de 65 años, de Yunquera, Archidona, Valle de Abdalajís, Almogía, Frigiliana y Cañete la Real, han formado parte de este proyecto
La plaza Ochavada de Archidona ha acogido el desfile de los trajes típicos comarcales de la provincia elaborados por los participantes del programa Mayores de la Costura de la Diputación de Málaga. Un total de 46 personas mayores de 65 años, de Yunquera, Archidona, Valle de Abdalajís, Almogía, Frigiliana y Cañete la Real, han formado parte de este proyecto que comenzó en junio.
Ayer fue el día grande, en el que las participantes pudieron desfilar con sus creaciones, elaboradas durante tres meses en sus municipios bajo la coordinación de la diseñadora malagueña especialista en moda flamenca y adherida a Málaga de Moda, Melisa Lozano. Por una parte, se celebró un desfile para mostrar trajes de archidonesa, verdiales, rondeña, malagueña, antequerana y flamenca y por otra, una exposición de mantones de Manila elaborados por las vecinas de los talleres de Ocio y Tiempo Libre de Benamargosa.
Esta actividad se enmarca en el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores de la Diputación de Málaga para evitar el aislamiento y promover el envejecimiento activo mediante el fomento del ocio, los hábitos saludables, la estimulación cognitiva y la participación social de los mayores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Una malagueña revela la curiosa ubicación de su casa: su ascensor lleva directamente a un conocido supermercado
- ¿Qué ocurre con la réplica de La Mundial?
- El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'
- Málaga abre una quinta sala de estudio gratuita: esta es la ubicación y los servicios
- Cambios a la vista en el baloncesto europeo, con el Unicaja a la expectativa