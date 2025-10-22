Archidona acoge el desfile de los trajes típicos de las comarcas

La plaza Ochavada de Archidona ha acogido el desfile de los trajes típicos comarcales de la provincia elaborados por los participantes del programa Mayores de la Costura de la Diputación de Málaga. Un total de 46 personas mayores de 65 años, de Yunquera, Archidona, Valle de Abdalajís, Almogía, Frigiliana y Cañete la Real, han formado parte de este proyecto que comenzó en junio.

Ayer fue el día grande, en el que las participantes pudieron desfilar con sus creaciones, elaboradas durante tres meses en sus municipios bajo la coordinación de la diseñadora malagueña especialista en moda flamenca y adherida a Málaga de Moda, Melisa Lozano. Por una parte, se celebró un desfile para mostrar trajes de archidonesa, verdiales, rondeña, malagueña, antequerana y flamenca y por otra, una exposición de mantones de Manila elaborados por las vecinas de los talleres de Ocio y Tiempo Libre de Benamargosa.

Esta actividad se enmarca en el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores de la Diputación de Málaga para evitar el aislamiento y promover el envejecimiento activo mediante el fomento del ocio, los hábitos saludables, la estimulación cognitiva y la participación social de los mayores.