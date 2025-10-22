Cártama abrirá al público el nuevo complejo deportivo en diciembre

El nuevo complejo deportivo y la piscina cubierta de la ciudad deportiva de Cártama abrirán sus puertas a principios de diciembre. Así lo ha anunciado el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), en una visita a las instalaciones, que han sufrido todo tipo de vicisitudes, como el abandono de la primera empresa constructora, lo que ha retrasado su apertura durante años, hasta ahora.

La oferta deportiva se hará efectiva tras formalizar el Ayuntamiento un contrato con la empresa Vals Sport por el que se le adjudica la concesión de la explotación de esta nueva infraestructura deportiva por un periodo de 7 años.

Una vez firmado el contrato, la empresa adjudicataria va a equipar las distintas instalaciones y las salas de actividades que abrirán sus puertas en diciembre, según ha explicado el alcalde de Cártama.

La empresa Vals Sport gestionará el nuevo complejo deportivo de la Ciudad Deportiva de Cártama. / L.O.

Preinscripción

La empresa Vals Sport tiene una amplia experiencia en la gestión de gimnasios en Málaga. "Garantizamos que este centro ofrecerá un servicio de máxima calidad, moderno y eficiente, con una oferta deportiva integral para toda la familia. Invitamos a todos los vecinos a preinscribirse ya para que puedan disfrutar de estas instalaciones de última generación a partir de diciembre según ha manifestado el CEO y fundador de Vals Sport, Víctor López.

Las preinscripciones se pueden realizar ya de manera online en el enlace https://valssport.com/cartama-socio-fundador/ o de forma presencial acudiendo al propio centro deportivo en horario de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h.

Instalaciones

El nuevo complejo de la Ciudad Deportiva de Cártama, construido sobre una parcela de más de 4.000 m², cuenta con un edificio de última generación de más de 2.600 m², distribuido en varias plantas.

Entre sus instalaciones cuenta con una piscina principal de 25x12,5 metros con seis calles, otra de relajación de 7x3 metros, gimnasio, varias salas polivalentes para actividades dirigidas, 5 pistas de pádel, vestuarios, cafetería y zonas de bienestar como sauna y baño turco.

El diseño arquitectónico y técnico del edificio responde a los criterios más exigentes en sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo sistemas pasivos de iluminación natural, control solar, aislamiento y una planta fotovoltaica que permite cubrir hasta el 70% del consumo eléctrico.

Compromiso

El centro albergará una amplia oferta deportiva con actividades acuáticas especializadas, zona fitness de última generación, clases dirigidas, actividades complementarias, programas familiares y campamentos infantiles, entre otros.

"El Consistorio ha hecho un gran esfuerzo para que este proyecto sea ya una realidad, no ha sido un camino fácil, pero estamos seguros que este centro deportivo multidisciplinar se convertirá en un referente en toda la comarca", ha manifestado el alcalde, Jorge Gallardo.

"Cártama es una de las ciudades que más crece en la provincia de Málaga, con una población cada vez más joven y activa que demanda servicios públicos de calidad y con estas instalaciones queremos reafirmar nuestro compromiso con toda la ciudadanía", ha subrayado Gallardo.