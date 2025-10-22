Comienzan las obras del Centro de Día para mayores de Sierra de Yeguas

La empresa Obrasport de Ronda ha comenzado este lunes los trabajos de la construcción del Centro de Día para personas mayores de Sierra de Yeguas, cuyo plazo de ejecución es de 8 meses. Este nuevo proyecto fue adjudicado por casi 700.000 euros y está sufragado por los fondos europeos Next Generation.

Para el alcalde del municipio, Miguel Ángel Sánchez (PP), se trata de «un día grande para Sierra de Yeguas. Uno de esos días por lo que merece la pena trabajar por tu pueblo y luchar por un sueño como es el ansiado Centro de Día». Con ello, como ha subrayado en esta primera jornada de obras, «se pone en valor esa petición vecinal y la respuesta electoral del programa de hace dos años y medio».

El proyecto permitirá habilitar un inmueble que está edificado al 20% y que en su día comenzó a desarrollar la asociación ASEMI. Está situado en la calle Acacias, junto a la Escuela Infantil y la Biblioteca Municipal.

Servicios

La futura Unidad de Estancia Diurna contará en la planta baja con una sala de estar, así como una cocina y comedor, aseos y espacio de almacenaje y lavandería. Igualmente, en la primera planta, además de aseos, se crearán dos aulas para impartir talleres.

Esta Unidad de Estancia Diurna en Sierra de Yeguas contará con un total de 24 plazas. Sin embargo, desde el Ayuntamiento serrano quieren que el edificio sea un «centro abierto» del que puedan disfrutar más usuarios, sobre todo aprovechando que cuenta con un servicio de cocina y comedor, para hacer llegar este servicio a otros mayores del municipio que también puedan necesitarlo.

«Queremos potenciar que el Centro de Día sea un referente para esas personas que viven en soledad. Que, a lo mejor, no tienen plaza, pero puedan adquirir menús asequibles. En definitiva: un centro vivo, dinámico y, sobre todo, que erradique la soledad, cuando no es deseada, en muchas personas», ha subrayado el alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez.

En este sentido, el alcalde serrano también ha destacado la labor desarrollada en los últimos meses por parte de personal técnico para adecuar la actual edificación a un espacio que cuente con las necesidades demandadas por los vecinos.