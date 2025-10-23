Un conductor temerario choca contra una veintena de vehículos en Villanueva del Trabuco

Mañana insólita en Villanueva del Trabuco. El conductor de un vehículo se ha dedicado a chocar a diestro y siniestro contra una veintena de coches en el casco urbano del pueblo.

Algunos se encontraban estacionados, otros en plena circulación. Testigos han asegurado a este periódico de que se trata de un vecino del pueblo, en principio, sin antecedentes.

Según ha confirmado el Ayuntamiento, el varón, que pilotaba un SEAT León II modelo 2006 de color gris, ha provocado numerosos daños materiales significativos, además de haber alterado y atentando contra la seguridad vial y ciudadana.

El individuo detenido en Villanueva del Trabuco ha puesto fuerte resistencia. / L.O.

Detención

Tras dar aviso los vecinos, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil iniciaron una persecución que terminó con el arresto del causante de las colisiones en la Plaza del Prado.

Los agentes tuvieron que reducirlo a la fuerza ya que opuso resistencia. Al parecer, venía conduciendo de forma violenta e imprudente desde Málaga por la A-45.

El Consistorio ha agradecido la «rápida y eficaz intervención» de ambos cuerpos, así como «su profesionalidad y diligencia» que ha hecho que la situación esté ya controlada sin tener que lamentar, afortunadamente, daños personales.

Afectados

En los próximos días se procederá a evaluar y cuantificar los daños materiales ocasionados. Según ha indicado el Ayuntamiento, los afectados que deberán ponerse en contacto con sus respectivas compañías aseguradoras para tramitar los partes de daños.

«Las compañías aseguradoras, para obtener el atestado y la denuncia correspondiente, deberán contactar directamente con la Guardia Civil de Tráfico de Antequera, quien facilitará la documentación necesaria para la gestión de los siniestros», han detallado.

Por último, el Consistorio ha transmitido un mensaje de tranquilidad a toda la población y ha agradecido la colaboración y comprensión de todos los vecinos que han facilitado las labores de actuación.