La Junta recupera el cauce del río Guadalhorce a su paso por Alhaurín antes de la llegada de las lluvias

La Consejería de Agricultura ha concluido las obras de emergencia para la recuperación del cauce del río Guadalhorce a su paso por Alhaurín de la Torre.

Esta actuación se ha desarrollado a lo largo de casi un kilómetro y medio (1.400 metros) en los que se han movilizado 75.000 m³ de tierra.

Los trabajos, que han supuesto una inversión de 240.000 euros, se han centrado en el desbroce, la limpieza y la recuperación de la sección hidráulica del cauce de este río.

Obras en la provincia

Estas obras de emergencia también se llevan a cabo en aquellos cauces de la provincia de Málaga afectados por las lluvias torrenciales a los que la Consejería de Agricultura ha destinado 12,5 millones de euros, según ha explicado la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, en una visita a la zona.

La delegada de la Junta, Patricia Navarro, ha visitado las obras del cauce del Gaudalhorce en Alhaurín de la Torre. / L.O.

Estas obras se iniciaron en enero y ya se encuentran a un 80% de su ejecución "por lo que nos adelantamos a la fecha prevista de finalización para que a final de año esté todo terminado", ha dicho Patricia Navarro, que ha estado acompañada del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

Financiación

La Consejería de Agricultura destinó en un principio 8,4 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por las lluvias torrenciales de octubre y noviembre.

Sin embargo, la Junta de Andalucía amplió la partida para obras de emergencia en 4,1 millones de euros más para hacer frente a los daños provocados por las lluvias torrenciales de marzo.

Esfuerzo

"Hablamos de un volumen de inversión muy importante que no estaba previsto, que supuso un esfuerzo ímprobo por parte de la Consejería, reprogramando de manera ágil fondos europeos", según ha manifestado la delegada de la Junta.

La delegada del Gobierno andaluz ha recordado que Málaga ha sido la provincia con mayor inversión en estas actuaciones de emergencia, donde la comarca del Guadalhorce aglutina casi la mitad, con partidas presupuestarias que suman 5,8 millones de euros para las localidades de Alhaurín de la Torre, Almogía, Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís.