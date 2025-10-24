Adif licita la subestación eléctrica para la línea Bobadilla Ronda

Adif ha sacado a concurso el contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y constructivo de la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados y del telemando de energía del tramo Bobadilla-Ronda de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras. El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 795.570,8 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, según ha informado la compañía a través de un comunicado.

La licitación de estos trabajos supone un impulso al proceso de electrificación de esta línea ferroviaria en ancho convencional, ya que esta futura subestación eléctrica proporcionará la energía necesaria para la electrificación de la línea en este tramo de 70 kilómetros que discurre por la provincia de Málaga.

Para ello es necesario realizar un dimensionamiento eléctrico y estudio de capacidad del tramo Bobadilla-Ronda y la elaboración de un informe de implantación de las instalaciones a proyectar que sean compatibles con otras ya existentes.

También es necesario la redacción del proyecto básico de la subestación eléctrica de tracción de 400 kV / 2x25kV, centros de autotransformación asociados necesarios y desvío o reposición de servicios afectados; la redacción del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de 400 kV / 2x25 kV y centros de autotransformación asociados necesarios; y la redacción del proyecto constructivo del telemando de energía de las instalaciones y su integración en el Centro de Regulación de la circulación correspondiente.

La electrificación de la totalidad de la línea Bobadilla-Algeciras a lo largo de sus 176 kilómetros es una de las principales actuaciones del proceso de modernización puesto en marcha.

Al mismo tiempo, está en fase de licitación la ejecución de las obras del proyecto de la subestación de Marchenilla (Castellar de la Frontera) y los centros de autotransformación asociados para el tramo Ronda-Algeciras, y el proyecto de telemando de este tramo.

Por su parte está en fase de redacción el proyecto de electrificación para la ejecución de la catenaria del tramo Bobadilla-Ronda, complementario con las actuaciones anteriores.

Renovación integral

Por otro lado, Adif avanza en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, comprende la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos. Adif ha movilizado ya unos 400 millones de euros en este proyecto.