Invierten 2,6 millones en seis nuevas actuaciones de bioclimatización en centros educativos de la provincia

La Consejería de Desarrollo Educativo invertirá 2,6 millones de euros el segundo plan de bioclimatización en centros de la provincia de Málaga. Así lo ha anunciado el delegado territorial, Miguel Briones, durante su visita al IES Fuente Luna de Pizarra, uno de los seis incluidos en esta nueva fase del plan, acompañado por el alcalde del municipio, Félix Francisco Lozano (PP), y el director del centro, Francisco García.

La primera fase del Plan de Bioclimatización, ya concluida, ha supuesto la instalación de equipos de refrigeración adiabática en 30 centros educativos de la provincia en zonas de severidad climática de nivel 4, junto a la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica.

La segunda fase, que arranca este curso, se extenderá a media docena de centros en municipios de severidad climática 3. Junto al IES Fuente Luna de Pizarra, los otros cinco centros son el IES Camilo José Cela (Campillos), el IES Valle del Genal (Algatocín), el IES La Maroma (Benamocarra), el CPR Valle del Guadiaro (Cortes de la Frontera), y el IES José Saramago (Humilladero).