Educación
Rincón unificará en un mismo recinto a todos los alumnos de La Candelaria
El Consistorio ha redactado el proyecto para instalar dos módulos prefabricados mientras se planifica la ampliación del colegio
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, ha redactado el proyecto de obras para la instalación de dos módulos prefabricados que permitirán unificar a todos los alumnos de Educación Infantil del CEIP La Candelaria de Benagalbón en un mismo recinto con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad del centro.
El proyecto, con un presupuesto de 193.749,36 euros, permitirá la instalación de dos módulos prefabricados con capacidad para cuatro aulas educativas con sus unidades sanitarias», según ha explicado el concejal del Área, Sergio Díaz (PP).
«Estas instalaciones permitirán unificar el alumnado de Educación Infantil en un único recinto, eliminando los desplazamientos diarios que actualmente deben realizar los menores entre las antiguas escuelas y el núcleo principal del colegio donde está el comedor», ha añadido el edil.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha subrayado que «la actuación permitirá agilizar la instalación de los nuevos módulos educativos temporales, mientras se planifican soluciones definitivas de ampliación y mejora del centro».
Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, contemplan la preparación del terreno, la ejecución de obras civiles básicas y la instalación de infraestructuras complementarias que garanticen el correcto funcionamiento de los módulos prefabricados, dando respuesta a una reivindicación de la comunidad educativa y la dirección del centro.
