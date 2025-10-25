La Sierra de las Nieves acoge un nodo de innovación en Bioeconomía

La Noria de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Yunquera inauguraron ayer el Nodo de Innovación Social de la Sierra de las Nieves, especializado en Bioeconomía. Este nuevo espacio, ubicado en el edificio de la Torre Vigía, reabre se convierte en punto de encuentro, formación y acción para el desarrollo sostenible, el emprendimiento rural y la innovación social en el corazón del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Este nuevo espacio será gestionado por la cooperativa Renovables Sierra de las Nieves, con la colaboración de la Asociación de Mujeres de Yunquera. Además, tiene el respaldo de la Fundación ‘la Caixa’, lo que garantiza un modelo de gestión local y participativo.

En el acto de inauguración, la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, destacó la apuesta de la institución por este nodo que «no es solo un espacio físico, sino una plataforma viva de colaboración e impulso de iniciativas innovadoras basadas en las nuevas economías rurales que generen oportunidades de emprendimiento y bienestar en nuestros pueblos. Este Nodo es una muestra del futuro que queremos construir: un futuro que nace del territorio, que cuida el entorno y que pone a las personas en el centro».

En el acto también participaron el alcalde de Yunquera y presidente del GDR Sierra de las Nieves, José María Rodríguez Peralta; el presidente de la cooperativa Renovables Sierra de las Nieves, José Vera Fernández; la presidenta de la Asociación de Mujeres de Yunquera, María del Prado Mora Muñoz; y el responsable Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación ‘la Caixa’, Juan Carlos Barroso.

Bioeconomía

El Nodo Sierra de las Nieves nace para impulsar la bioeconomía como motor de desarrollo sostenible en los municipios de la comarca, mediante la promoción de proyectos vinculados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y forestales, la creación de empleo verde y la transferencia de conocimiento.

Su programación incluirá actividades de formación, emprendimiento inclusivo, digitalización rural y acciones específicas dirigidas a mujeres, jóvenes y mayores.

La cooperativa gestora del proyecto, Renovables Sierra de las Nieves, con sede en Tolox desde 2011, es un referente en desarrollo rural sostenible y dinamización local. Su experiencia en agroecología, ecoturismo y bioconstrucción será fundamental para impulsar desde el nodo proyectos que unan sostenibilidad, innovación y empleo verde en la comarca.