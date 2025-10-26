Medio Ambiente
Benadalid acomete la ampliación y mejora de su mini punto limpio
Se pueden depositar cristales, electrodomésticos, metales, madera, muebles y neumáticos
El Ayuntamiento de Benadalid ha finalizado los trabajos de ampliación y acondicionamiento de su mini punto limpio, un espacio ubicado a las afueras del casco urbano.
Tal como se ha indicado desde el Consistorio, las mejoras han consistido principalmente en el aumento de la superficie que ocupa el mini punto limpio, el hormigonado de la zona y la adecuación del muro y el vallado perimetral de las instalaciones. Allí también se han colocado los contenedores de vidrio y papel que se encontraban en la travesía con el propósito de ampliar el espacio junto al hidrante recientemente habilitado para camiones de bomberos y equipos de emergencia en caso de incendio.
Los trabajos de ampliación y mejora del mini punto limpio y la instalación del hidrante en Benadalid han contado con un presupuesto de 46.198,48 euros aportado por la Diputación Provincial de Málaga, a través de una línea de subvenciones dirigida a los municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja.
Desde el Ayuntamiento de Benadalid se ha recordado que los residuos específicos que pueden depositarse en el mini punto limpio de la localidad son cristales, electrodomésticos, metales, madera, muebles y neumáticos.
El uso adecuado de este tipo de instalaciones contribuye a la conservación del medio ambiente, ya que algunos de los objetos depositados son susceptibles de ser reintroducidos en el proceso productivo mediante su reciclaje y aprovechamiento.
