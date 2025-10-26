Diseñan una ruta para conocer las trincheras de la Guerra Civil en el Torcal

La Asociación Torcaleros, una entidad sin ánimo de lucro que lucha por la conservación del Torcal de Antequera, ha puesto en marcha para el próximo viernes, 31 de octubre, una ruta cultural, natural y etnográfica que tiene como objetivo descubrir in situ los vestigios de la Guerra Civil que aún permanecen en este paraje natural, así como difundir el patrimonio histórico, geológico y humano de la sierra.

La actividad tendrá su inicio a las cuatro de la tarde en la barrera de acceso al Torcal, donde los participantes se reunirán antes de iniciar el recorrido. La iniciativa, tal y como explica Miguel Ángel Varo, vicepresidente segundo de la asociación, surge tras el interés generado en la ciudad por el documental ‘Las imágenes inéditas de la Guerra Civil Española en Antequera’, publicado en el canal de YouTube Antequera Oculta. El audiovisual recoge material fílmico inédito procedente de archivos custodiados en la Universidad de la UCLA (California), además de mostrar los restos materiales del conflicto conservados en el entorno del Torcal y Las Pedrizas.

«Muchas personas quieren conocer de cerca lo que ocurrió en el Torcal, no solo verlo en imágenes».

A raíz de ello, la directiva de Torcaleros aprobó la propuesta de incorporar a la agenda de actividades una ruta que permitiera recorrer las antiguas trincheras y posiciones defensivas que formaron parte del frente noroccidental de la defensa de Málaga.

La ruta, cuya participación está limitada a los socios, contará con los investigadores locales Miguel Ángel Varo y Juan Manuel Pinto, quienes acompañarán al grupo durante el recorrido. Ambos realizarán explicaciones detalladas sobre la organización estratégica del frente, el despliegue territorial de las milicias, las escaramuzas registradas en la zona y las condiciones de vida de quienes ocuparon estas posiciones. También se abordará la idea de que la llamada ‘desbandá’ no comenzó en Málaga, sino en el propio Torcal, según las investigaciones presentadas en el documental.

Para participar en la ruta , según detallan desde la organización es necesaria la inscripción previa mediante formulario, cuya plaza se confirmará posteriormente vía correo electrónico.

Esta no es la única propuesta del estilo que se pondrá en marcha. Tal y como adelanta Miguel Ángel Varo, gracias a su gran acogida, ya piensan en futuras actividades del estilo, promoviendo con ello una mirada respetuosa y consciente hacia uno de los enclaves naturales y patrimoniales más singulares de la provincia.