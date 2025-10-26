Solidaridad y yoga se dan la mano en una actividad en Antequera

Antequera ha vuelto a mostrar su lado más solidario gracias a la iniciativa del escenario Sukha quiénes, junto con Roxy Adventure Motorcycle, pusieron en marcha una propuesta que combinó bienestar, empatía y apoyo directo a pacientes en tratamiento oncológico del Hospital de Antequera. La actividad consistió en la celebración de una clase de yoga con carácter solidario, destinada a recoger productos de cuidado personal y pequeños detalles destinados a mujeres que se encuentran actualmente en proceso de quimioterapia.

La idea nació a partir de la experiencia personal de una de las organizadoras, antigua paciente de cáncer de mama tratada en el hospital comarcal. Ella recordó el impacto que tuvo en su proceso el acompañamiento humano del equipo sanitario y el cariño de quienes se cruzaron en su camino durante aquellos meses.

Su vivencia la llevó a impulsar una acción que no solo buscó reunir material útil, sino también enviar un mensaje emocional de compañía y reconocimiento.

El material recogido fue entregado al Hospital de Día del Hospital de Antequera.