Almargen unirá el núcleo urbano y el polígono con un sendero peatonal

El Ayuntamiento de Almargen ha informado del inicio de las obras de terminación del sendero peatonal en la avenida de Ronda, una intervención que permitirá conectar el núcleo urbano con el polígono industrial, garantizando un recorrido más cómodo, accesible y seguro para los peatones.

Este nuevo tramo completará el sendero ya existente y mejorará la accesibilidad peatonal en una de las zonas más transitadas diariamente del municipio, facilitando además el acceso a las instalaciones municipales ubicadas en el polígono industrial.

La actuación cuenta con una inversión de 35.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Almargen. La obra ha sido adjudicada a la empresa local Construcciones Romero.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y comprensión de las vecinas y vecinos durante la ejecución de los trabajos, que se prevé finalicen pronto, en las próximas semanas.

«Con esta actuación, Almargen continúa avanzando hacia un municipio más accesible, seguro y conectado», ha manifestado el Consistorio.