Obras
Almargen unirá el núcleo urbano y el polígono con un sendero peatonal
El Ayuntamiento de Almargen ha informado del inicio de las obras de terminación del sendero peatonal en la avenida de Ronda, una intervención que permitirá conectar el núcleo urbano con el polígono industrial, garantizando un recorrido más cómodo, accesible y seguro para los peatones.
Este nuevo tramo completará el sendero ya existente y mejorará la accesibilidad peatonal en una de las zonas más transitadas diariamente del municipio, facilitando además el acceso a las instalaciones municipales ubicadas en el polígono industrial.
La actuación cuenta con una inversión de 35.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Almargen. La obra ha sido adjudicada a la empresa local Construcciones Romero.
El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y comprensión de las vecinas y vecinos durante la ejecución de los trabajos, que se prevé finalicen pronto, en las próximas semanas.
«Con esta actuación, Almargen continúa avanzando hacia un municipio más accesible, seguro y conectado», ha manifestado el Consistorio.
- Así será la extraordinaria de la Trinidad: puntos de interés de la procesión del 25 aniversario de su coronación
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga
- Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares
- Este es el restaurante de Málaga con el kebab más famoso y gigante de toda la ciudad: 'Es espectacular
- Málaga, la ciudad que cautivó al viajero más grande de la historia tras recorrer África, Asia y Europa: 'Es una de las capitales más hermosas
- Virgen de la Trinidad: Málaga se rinde a tus pies