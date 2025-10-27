Antequera podrá utilizar su nuevo pabellón cubierto en noviembre

La espera llega a su fin. El nuevo pabellón cubierto de Antequera abrirá sus puertas el mes que viene. Tras recepcionar la obra, el Ayuntamiento tiene previsto organizar una jornada de inauguración el lunes 3 de noviembre. Durante estos días, el Consistorio trabajará en hacer la entrada accesible, «porque actualmente solo hay una escalera», y acometerá labores de limpieza y pintura en las pistas para poner las instalaciones a punto.

«El nuevo pabellón podrá dar acogida con total comodidad a todas las escuelas deportivas municipales y a los equipos base de los clubes deportivos que hasta ahora estaban entrenando en algunas pistas de barrio», ha señalado el concejal de Deportes, Juan Rosas.

Aunque la obra está casi terminada, todavía queda trabajo por delante. Según ha explicado el edil, el Ayuntamiento ha reservado una partida económica en los presupuestos de 2026 para seguir mejorando las instalaciones. Entre las actuaciones previstas se encuentra la instalación de dos puertas laterales, una cristalera, un acerado perimetral y una pista de calidad más adecuada que el cemento para poder salvaguardar la seguridad de los jugadores. «Esto permitirá entrenar, además de al baloncesto y al fútbol, al balonmano y al voleibol», ha detallado el edil.

Por último, restaría una cuarta fase que contempla la terminación completa del pabellón deportivo con los vestuarios.

Una década de contratiempos

La primera fase se inició en 2017 y permitió la creación de las pistas deportivas que se han estado utilizando al aire libre hasta ahora. El proyecto de cubrición ha tenido que superar multitud de contratiempos y no ha parado de acumular retrasos. Se tuvo que licitar hasta en dos ocasiones y las fechas de apertura no llegaron nunca a cumplirse.

Las obras comenzaron en marzo del año pasado y tenían un plazo previsto de seis meses. Sin embargo, la empresa adjudicataria, Grulop 21 S.L, ha pedido varias prórrogas y al final tendrá que hacer frente a una indemnización.

Con este nuevo pabellón, que verá la luz una década después desde que se anunció, Antequera contará con cuatro recintos cerrados que albergarán diferentes modalidades deportivas: el polideportivo Fernando Argüelles, el Centro de Atletismo, el pabellón Agustín Rodríguez y este nuevo pabellón, denominado ‘15 de julio’ en memoria de la declaración de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. El recinto contará con una pista central, tres transversales y capacidad para unos 550 espectadores.