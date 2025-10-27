La Garganta del Tajo de Ronda abrirá a principios de 2026

La provincia de Málaga sumará a principios de 2026 un nuevo atractivo turístico. Se trata del recorrido por la Garganta del Tajo de Ronda, cuya segunda fase encara ya la recta final de las obras, que permitirán recorrer una parte del cauce horadado desde hace más de 65 millones de años por el río Guadalevín, a 100 metros de profundidad, por debajo el Puente Nuevo.

La primera fase del recorrido se inauguró el 11 de abril de 2024 y recorre el sendero entre la plaza de María Auxiliadora y la base del Puente Nuevo.

La visita comienza en la conocida como Casa de Manolillo, que se ha rehabilitado como centro de interpretación y donde se ubica el control de entrada. Y concluye en la base del Puente Nuevo, con un recorrido de unos 400 metros, a lo largo del cual se han creado varios miradores.

La segunda fase de la Garganta del Tajo permitirá cruzar por debajo del Puente Nuevo. / L.O.

Segunda fase

Ahora, Sando, la misma empresa que construyó el Caminito del Rey, ultima las obras de la segunda fase, que permitirá recorrer un nuevo tramo del fondo de la garganta a través de una pasarela de madera de unos 500 metros de longitud, a tres metros de altura sobre el cauce del río Guadalevín.

El nuevo sendero permitirá recorrer íntegramente la garganta del Tajo de Ronda, declarado monumento natural en 2019, y ofrecerá al visitante una de las perspectivas más espectaculares del paisaje rondeño, como han comprobado hoy la consejera de Sostenibilidad, Catalina García y la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, que han sido las primeras en completar el recorrido.

El camino permite cruzar bajo el Puente Nuevo, pasar junto a La Mina, una compleja obra de ingeniería hidráulica para uso militar construida en el siglo XIV, o ver los otros dos puentes que cruzan el cauce del río Guadalevín junto al barrio de Padre Jesús y los Baños Árabes. Un nuevo reclamo turístico que impulsará las visitas a la ciudad.

No en vano, la primera fase de la Garganta del Tajo ha recibido más de 200.000 visitas en su primer año de apertura al público. Unas cifras que se esperan disparar con la apertura de la segunda fase y el recorrido completo.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda se encargarán de conservar el monumento y gestionar la visitas. / L.O.

Convenio

Para hacerlo posible, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda han firmado este lunes un convenio en el que se establecen las obligaciones de cada una de las dos administraciones para conservar las instalaciones y gestionar las visitas.

"Queremos que este espacio pueda disfrutarse sin riesgo, pero también sin perder su esencia", ha afirmado la consejera, quien ha valorado el trabajo técnico realizado "para compatibilizar el acceso público con la preservación de los ecosistemas fluviales y la estabilidad del terreno", ha explicado la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

Compromiso

La Consejería velará por la protección de los valores naturales y paisajísticos del monumento, prestar asistencia técnica y señalizará el espacio de manera adecuada. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá la gestión del uso público de las infraestructuras, el mantenimiento de las pasarelas y senderos, y la correcta gestión de los residuos que se generen en el entorno.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro mediante acuerdo de ambas partes. Junta y Consistorio constituirán una comisión mixta de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año para revisar el desarrollo del convenio.