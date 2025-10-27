Faraján celebrará su tostón de castañas el 1 de noviembre

El próximo sábado, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, la localidad de Faraján celebrará su tradicional tostón de castañas, que tendrá lugar a partir de las cinco y media de la tarde en el local municipal de usos múltiples situado en calle San Juan.

El Consistorio, como organizador del evento, aportará refrescos, licores y las propias castañas. Del proceso de elaboración se encargan los vecinos.

Es habitual que todas las personas que asisten al tostón colaboren de una manera u otra en el desarrollo de la actividad. Mientras unos se encargan de hacer los cortes a las castañas, otros acercan leña al fuego o asan los frutos, que después comparten.

El Ayuntamiento de Faraján también ha explicado que se llevará a cabo una fiesta infantil de disfraces. Se trata de celebrar una jornada de convivencia entre ciudadanos de diferentes generaciones en la que todos disfrutarán de la compañía de familiares y amigos.

Por otro lado, en las jornadas previas a la celebración del Día de Todos los Santos el Ayuntamiento de Faraján realizará labores de embellecimiento y ornamentación floral del cementerio municipal, al tratarse de un espacio muy visitado en estas fechas tan importantes para el pueblo.

Desde el Consistorio se ha querido invitar a los vecinos y vecinas del municipio a participar en las actividades programadas, haciendo esta invitación extensiva a los visitantes que deseen acudir al municipio durante el fin de semana.