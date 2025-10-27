Infraestructuras
Comienzan las obras para mejorar la travesía de entrada a Coín a través de la carretera A-7059
Una vez finalizada la obra se construirá una pasarela ciclopeatonal sobre la A-355 para conectar ambas las urbanizaciones Sierra Gorda y Sierra Chica
La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de mejora de uno de los principales accesos a Coín: la entrada al entre municipio a través de la carretera A-7059, entre las urbanizaciones de Sierra Gorda y Sierra Chica.
Los trabajos cuentan con una inversión de 862.330 euros por parte de la Junta de Andalucía.
"Esta actuación permitirá que ambas urbanizaciones estén comunicadas de manera ciclopeatonal con el resto de la ciudad", ha asegurado el regidor coineño.
Trabajos
La vía consta actualmente de dos carriles por sentido para la entrada y salida de vehículos a la ciudad. La obra permitirá ampliar la calzada de la travesía, que discurre por la A-7059, y dotarla de un acceso peatonal del que carece.
La actuación permitirá ensanchar la carretera A-7059, así como la construcción de una acera de 1,8 metros de ancho, un carril bici de 2,5 metros de ancho y zonas verdes que conectarán con la avenida de España.
Pasarela ciclopeatonal
La obra continuará por la urbanización de Sierra Chica ya que, en una segunda fase, se construirá una pasarela ciclopeatonal que unirá ambas urbanizaciones de manera peatonal.
El alcalde de Coín, Francisco Santos (PP), ha manifestado que la Consejería de Fomento ya está trabajando en la licitación de estos trabajos, que en una primera convocatoria han quedado desiertos, con el fin de construir la pasarela ciclopeatonal sobre la A-355".
