Alhaurín de la Torre invierte casi medio millón de euros en obras hidráulicas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre inicia este martes, 28 de octubre, sendas obras de mejora en la red hídrica del municipio. En la urbanización de Capellanía se va a mejorar el suministro y en El Lagar, se va a reparar la red de saneamiento de la calle Jerez. Ambas actuaciones suman una inversión cercana al medio millón de euros.

Las obras ocasionarán algunos desvíos de tráfico y afectarán también al aparcamiento, pudiendo producirse cortes temporales del abastecimiento de agua. En el caso de Capellanía, se verán afectadas la avda. de la Música, Isaac Albéniz, Tomás Bretón, Juan Sebastián Bach, Antonio Vivaldi, Verdi, Mompou y Joaquín Guerrero.

En Capellanía se van cambiar 2,5 kilómetros lineales de tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil, con diámetros de entre 100 y 150 milímetros. Además, se renovarán unas 160 acometidas que dan servicio a las viviendas de la calle. El contrato de obras ya está adjudicado por 400.000 euros y un plazo de ejecución es de 8 meses.

En El Lagar, se van a invertir 93.000 euros para la reparación de toda la red de abastecimiento de la calle Jerez, que está en muy mal estado por los daños causados por la DANA del pasado mes de noviembre. Se instalarán 381 metros lineales de canalizaciones de PVC liso tipo teja con un diámetro de 200 milímetros y se renovarán las arquetas. El contrato adjudicado incluye la reposición del pavimento y la acera.

El Ayuntamiento ha publicado un bando por el que queda prohibido parar o estacionar vehículos, así como que cubas u otros elementos en la calle Jerez. Para acceder a las viviendas se habilitará el vial por tramos en sentido ascendente o descendente según el estado de obras y solo para residentes. Para el acceso y salida a la urbanización, se habilitará la calle Ribeiro en sentido contrario al actual, es decir, de salida hacia la avenida de Málaga.