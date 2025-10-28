La Diputación destina 655.000 euros a asfaltar la carretera principal de acceso a Alameda

La Diputación de Málaga ha destinado 655.095 euros a las obras de asfaltado de la carretera MA-6415, la vía principal de acceso a Alameda, cuyos trabajos fueron adjudicados a la empresa Firprosa SL.

La actuación supone el arreglo de todo el trazado de la vía, de nueve kilómetros, mediante la extensión de una capa de aglomerado asfáltico, para dar mayor seguridad en la conducción y comodidad en la circulación.

Además, para mejorar el drenaje de la carretera se están limpiando las cunetas que hay a lo largo de todo el recorrido, según ha explicado la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia.

Las obras en la carretera de Alameda incluyen la limpieza de las cunetas. / L.O.

Mollina y Antequera

La carretera MA-6415, que constituye el acceso principal a Alameda, atraviesa los términos municipales de Mollina y Antequera.

Nieves Atencia, que ha visitado las obras junto al alcalde de Alameda, José García Orejuela, y concejales de Antequera y Mollina, ha recordado que la obra forma parte del cuarto plan de refuerzo de firmes que lleva a cabo la Diputación de Málaga, que abarca 63 kilómetros de 18 carreteras de la red provincial, con una inversión global de 5,2 millones de euros.

Los trabajos, en los que se emplean 9.347 toneladas de hormigón asfáltico, concluirán con el repintado de la señalización horizontal de la vía.