Detenidos dos 'turistas' argentinos por 17 robos en chalés de Alhaurín de la Torre

Dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en diecisiete robos con fuerza en el interior de chalés del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre. Una catarata de denuncias por hechos de la misma naturaleza en distintos puntos de la localidad movilizó a la Guardia Civil, cuyos agentes fueron estrechando el cerco a dos varones de origen extranjero. Fuentes cercanas al caso aseguran que los investigados son dos ciudadanos argentinos que llegaron en marzo a nuestro país con un visado de turista de tres meses con el objetivo de llevar a cabo sus acciones durante ese periodo.

La Guardia Civil asegura que los arrestados enviaban los beneficios de los robos a su país a través de empresas con servicios de transferencia de dinero

Los investigadores comprobaron que los implicados realizaban reconocimientos en distintas zonas para seleccionar sus objetivos, desplazamientos que hacían con vehículos de alquiler. "Una vez fijada una vivienda, accedían a las parcelas escalando los muros perimetrales y cortaban los barrotes de las rejas del inmueble con una cizalla hidráulica", ha explicado hoy la Comandancia de Málaga en un comunicado. Así accedían al interior de los inmuebles y se hacían con el dinero y los objetos de valor. El importe en metálico obtenido de los robos lo remitían a su país de origen a través de una empresa que ofrece los servicios de envío y recepción de dinero en efectivo.

Con la investigación ya muy avanzada, los sospechosos fueron interceptados minutos antes de perpetrar un nuevo robo en chalé del municipio, culminando la operación con la detención de ambos implicados. Los agentes intervinieron el vehículo en el que se desplazaban y las herramientas que llevaban para forzar los accesos de la vivienda.