Doce empresas optan a dirigir las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce

Un total de 12 empresas se han presentado al concurso convocado por la Consejería de Fomento para dirigir las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce, ya sea de manera individual o en grupo.

La Consejería de Fomento ha detectado errores en la documentación presentada por cuatro de ellas por lo que les ha dado un plazo para subsanar los errores si quieren continuar en el proceso de licitación.

De esta manera, la ampliación de la autovía del Guadalhorce, cuyas obras están en trámite de adjudicación, continúan su tramitación. Actualmente, la mesa de contratación está evaluando las ofertas presentadas para ejecutar las obras, que se adjudicarán en las próximas semanas.

Las obras ampliará de uno a dos carriles por sentido la carretera A-357 entre Casapalma y Cerralba. / Google Maps

Ampliación

El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía sacó a concurso por 56,9 millones de euros la transformación en autovía del tramo entre Casapalma (Cártama) y Cerralba (Pizarra) de la carretera A-357, una infraestructura prevista desde 2010.

Las obras suponen la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, entre el final de los ramales del enlace de Casapalma, ya construido, y Cerralba.

La nueva carretera estará compuesta por una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.

Continuidad

La actuación tendrá continuidad con otros proyectos en ocho kilómetros del eje Málaga-Campillos-Ronda, que actualmente están en fase de redacción.

Por un lado, se ampliará el tramo entre Cerralba y Zalea (ambas en el municipio de Pizarra), a lo largo de la A-357, y la duplicación de vía de los accesos de Ronda a través de la carretera A-367.