Infraestructuras
Doce empresas optan a dirigir las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce
Las obras, que se esperan adjudicar en breve, permitirán duplicar el número de carriles en un tramo de 4,2 kilómetros, entre Casapalma y Cerralba
Un total de 12 empresas se han presentado al concurso convocado por la Consejería de Fomento para dirigir las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce, ya sea de manera individual o en grupo.
La Consejería de Fomento ha detectado errores en la documentación presentada por cuatro de ellas por lo que les ha dado un plazo para subsanar los errores si quieren continuar en el proceso de licitación.
De esta manera, la ampliación de la autovía del Guadalhorce, cuyas obras están en trámite de adjudicación, continúan su tramitación. Actualmente, la mesa de contratación está evaluando las ofertas presentadas para ejecutar las obras, que se adjudicarán en las próximas semanas.
Ampliación
El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía sacó a concurso por 56,9 millones de euros la transformación en autovía del tramo entre Casapalma (Cártama) y Cerralba (Pizarra) de la carretera A-357, una infraestructura prevista desde 2010.
Las obras suponen la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, entre el final de los ramales del enlace de Casapalma, ya construido, y Cerralba.
La nueva carretera estará compuesta por una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.
Continuidad
La actuación tendrá continuidad con otros proyectos en ocho kilómetros del eje Málaga-Campillos-Ronda, que actualmente están en fase de redacción.
Por un lado, se ampliará el tramo entre Cerralba y Zalea (ambas en el municipio de Pizarra), a lo largo de la A-357, y la duplicación de vía de los accesos de Ronda a través de la carretera A-367.
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: 'Era muy mujeriego
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Málaga superará las 2.000 camas de 'flex living' para 2028
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL