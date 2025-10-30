Agricultores apoyan a un compañero investigado por las protestas del campo

Un año y medio después de las manifestaciones del sector primario en defensa de los intereses del campo, los agricultores de la comarca de Antequera han vuelto a unirse por otra causa que consideran «totalmente injusta».

La puerta de los juzgados de la ciudad del Torcal y los Dólmenes ha sido este miércoles punto de encuentro de varias decenas de vecinos que se han concentrado en apoyo de Manuel Armero Fernández, agricultor antequerano que había sido citado para declarar ante la justicia por su participación en las protestas agrícolas que se iniciaron el 6 de febrero de 2024 en todo el país y que se prolongaron hasta el mes de marzo.

‘Señor juez, Manuel es inocente, busca en las Cortes al delincuente’, ha sido el mensaje reivindicativo que los convocados han mostrado en carteles y pancartas. «Nosotros nos manifestamos de forma pacífica. Es un derecho que la Constitución española nos tiene reconocido», ha declarado a este Armero, quien ha agradecido el apoyo, que han hecho extensible al resto de agricultores afectados. «Mi situación no es un caso aislado, hay mucha gente pasando por lo mismo. Igual que hoy estoy aquí yo, podría estar cualquier otra persona en mi lugar», ha afirmado Armero que ha contado con el respaldo de su familia.

«Mi hermano no se merece que lo condenen. Lo único que ha hecho es alzar la voz para decir basta, no podemos seguir así. No es un delincuente, lo único que ha hecho como todos los que estamos aquí es trabajar. La gente del campo somos gente pacífica, no queremos problemas. Seguiremos aguantando y poniendo el lomo, porque no nos queda otra», ha señalado Antonio José Armero.

«Estamos ayudando a un agricultor que defendía su futuro y la comida de nuestro país. Violadores, criminales y asesinos están en la calle. Y, sin embargo, quienes producimos la comida de todo el mundo, de los políticos, de la policía, de los jueces... tenemos que enfrentarnos a esta situación», lamenta indignado Diego Liria, agricultor de Granada que se ha desplazado para defender a su compañero.

Los agricultores también han denunciado sanciones económicas de 800 a 2.000 euros por participar en las movilizaciones. Se estima que el número de multas podría alcanzar el centenar en la provincia.

«No hemos notado mejora»

Según estos agricultores, la situación del campo apenas ha cambiado el último año. Mantienen sus reivindicaciones, continúan sufriendo la falta de agua, trabajan en muchos casos a pérdidas y tienen que seguir lidiando con la burocracia y la competencia desleal. A todo esto se le suman otras dificultades como la falta de mano de obra. «No hemos notado ninguna mejora. Ahora se avecina la campaña de la aceituna y no encontramos gente que quiera trabajar», ha explicado Armero.

Por su parte, Liria ha aprovechado para realizar un llamamiento a la unión del sector y del pueblo. «Tan importante es el productor como el consumidor. Si el consumidor quiere comer calidad y gozar de buena salud, le pedimos que defienda lo nuestro, lo que hemos comido siempre: nuestro aceite, nuestra almendra, nuestro trigo, cebada, carne, nuestra fruta y verdura...No queremos que nos traigan comida de terceros países que lo único que tienen son intereses económicos y veneno para producir enfermedades», afirma. Y añade. «No se trata de derechas ni de izquierdas, se trata de supervivencia. El campo está agonizando, y si no lo defendemos nosotros, no lo hará nadie. Los políticos han mordido la mano de quienes les damos de comer y no lo podemos permitir», ha dicho.