Primera piedra de Evolution Park en Carratraca: Málaga contará con el mayor parque temático de la naturaleza de Europa

Día histórico en Carratraca. Tras más de una década de trámites, por fin han dado comienzo las obras de Evolution Park, el primer parque temático de la naturaleza de Málaga y el mayor de Europa que marcará un antes y un después en toda la provincia, pero especialmente en este pequeño pueblo de la comarca de Guadalteba.

Este jueves 30 de octubre se ha celebrado el acto institucional de colocación de la primera piedra al que ha asistido el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

Se trata de un proyecto pionero que unirá ocio, ciencia y biodiversidad en un mismo espacio. «Será un motor que generará un impacto económico y social que situará a Carratraca como referente del turismo de naturaleza en España», ha indicado Bernal.

En el acto han participado la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; la diputada provincial, Mariola Vergara; el director del parque, Javier Lazpita y los alcaldes de Ardales y Cañete la Real, Juan Alberto Naranjo y Andrés Morón, entre otros / l.o.

Turismo de interior

En esta misma línea, el consejero ha puesto en valor la riqueza y diversidad turística de Andalucía, donde el turismo de interior juega un papel fundamental. En 2024, se superaron los 1,3 millones de visitantes, un 2% más que el año anterior, generando un impacto económico de casi 1.800 millones de euros solo en la provincia.

«Proyectos como este son la mejor prueba de por qué Andalucía es, hoy, un destino líder y de referencia internacional. Un destino que no es solo sol y playa, sino también montaña, cultura, patrimonio, sostenibilidad y vida», ha subrayado el consejero, al tiempo que ha destacado cómo se está dando respuesta a los grandes retos del sector, como son la sostenibilidad, la innovación, el respeto al entorno natural y social o la gestión de la estacionalidad.

«Evolution Park será mucho más que un parque de ocio, será un centro de referencia en el turismo sostenible y de naturaleza», ha señalado Navarro.

Progreso, empleo e ilusión

Para el Ayuntamiento de Carratraca «hoy no solo hemos colocado una piedra, hoy hemos puesto los cimientos del progreso, del empleo y de la ilusión de toda una comarca. Un impulso que situará a Carratraca, el Valle del Guadalhorce y toda Málaga en el mapa del turismo innovador y sostenible. Este es el reflejo de una Andalucía que avanza, que colabora entre administraciones y que cree en su potencial. Hoy Carratraca demuestra que cuando hay gestión, hay futuro».

Sobre el proyecto

El proyecto, promovido por Finca Ecológica y de Recreo Arroyo las Cañas 2013, cuenta con una inversión inicial de tres millones de euros, cifra que alcanzará, como mínimo, los diez millones de euros para su total puesta en funcionamiento. Asimismo, impulsará la creación de más de 350 puestos de trabajo directos e indirectos.

Momento del acto institucional. / l.o.

Zoológico

El futuro zoológico y centro de rescate animal ocupará una superficie de casi 200 hectáreas de terreno y se asentará en la falda de la Sierra de Aguas y Sierra Blanquilla o de Baños, a unos cuatro kilómetros del núcleo urbano del pueblo, con acceso próximo desde la A-354.

Entre sus principales atractivos se encuentran el acuario más largo del mundo, el mayor aviario de España, un museo de historia natural, un planetario y un cine 360º. Asimismo, se contemplan actividades de conservación y educación, así como servicios adicionales de alojamiento y restauración.