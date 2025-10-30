Desmantelados dos cultivos de marihuana en Cártama: plantas de tres metros de altura y armas

Seis personas han sido detenidas en una operación en la que la Guardia Civil ha desarticulado dos plantaciones de marihuana en una finca de Cártama que sumaban 535 plantas en distintas fases de crecimiento. Dos de los arrestados han ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

La Comandancia de Málaga ha informado este jueves de que las pesquisas se iniciaron tras obtener información de que varias personas podrían estar llevando actividades ilícitas en una finca del municipio, por lo que los investigadores se centraron en identificar a las personas que frecuentaban el lugar. Unas semanas después los agentes ya tenían identificadas a seis personas que entraban y salían de manera frecuente de la parcela, "todas ellas con antecedentes por delitos contra la salud pública". Además, las pruebas obtenidas apuntaban a que se estaría desarrollando una actividad vinculada a la producción de marihuana.

Con las pesquisas avanzadas, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en la finca, donde encontraron dos plantaciones. Una de ellas era outdoor, camuflada entre árboles y otras plantas autóctonas de grandes dimensiones, tenía 120 plantas en fase de floración, alcanzando algunas de ellas los tres metros de altura. El otro cultivo era interior y disponía de 415 plantas en fase de crecimiento. El registro también reveló la presencia de 23 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío y dispuestos para ser distribuidos, 1,6 kilos de hachís y numeroso material para la instalación del laboratorio de drogas.

Los agentes también hallaron una escopeta de cañones recortados municionada, una pistola detonadora manipulada para usar munición real y un machete de grandes dimensiones. Todas las estancias de la parcela tenían suministro eléctrico ilegal, ha concluido la Guardia Civil.