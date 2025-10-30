Sanidad
Cártama termina las obras para acondicionar los bajos de la antigua Jefatura de Policía Local como consultorio provisional
En los próximos días, el distrito sanitario trasladará el equipamiento de la primera planta a la planta baja, donde cuenta con más espacio para atender a los vecinos mientras se construye el nuevo centro de salud
El Ayuntamiento de Cártama ha concluido las obras de remodelación de la planta baja de la antigua jefatura de Policía Local, situada en la calle Polideportivo, 3, para acoger las instalaciones del consultorio médico de Cártama Pueblo.
El consultorio de Cártama Pueblo se encontraba desde hace décadas en los bajos de un edificio de viviendas con numerosos problemas en las bajantes y en las arquetas lo que provocaba que los trabajadores y los pacientes tuvieran que soportar unas condiciones insalubres e indignas, con un hedor insoportable y la presencia de ratas y cucarachas.
La presión vecinal, sindical y de los medios de comunicación propició que el Ayuntamiento de Cártama, que gobierna el PSOE, y la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, se pusieran finalmente de acuerdo para impulsar un nuevo centro de salud y, mientras se construye, trasladar las consultas de Atención Primaria a la antigua sede de la Jefatura de la Policía Local.
Traslado
El pasado 5 de marzo, las consultas se trasladaron sin mayor dilación a la planta primera de la antigua sede policial, mientras el Consistorio acondicionaba la planta baja, con 200 metros cuadrados, para acoger las consultas en un espacio más amplio mientras se construye el centro de salud definitivo.
Ahora, el Ayuntamiento de Cártama ha terminado las obras de acondicionamiento de la planta baja del antiguo edificio policial, con una inversión municipal de 250.000 euros "para dar a los vecinos un lugar digno donde recibir atención médica, ante la inactividad de la Junta en la construcción del nuevo centro de salud para Cártama Pueblo", según ha declarado el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE).
Nuevas consultas
El nuevo consultorio de Cártama Pueblo dispone de siete consultas admisión, sala de espera, aseos y zonas para almacenaje. "Estamos a la espera de que la Junta nos haga llegar el convenio para proceder a la cesión de este local y que pueda empezar a dotarse del personal y el equipamiento necesarios para que nuestros vecinos puedan hacer uso de estas instalaciones lo más pronto posible", ha indicado el regidor.
El Consistorio ha acondicionado también la zona exterior del inmueble para habilitar plazas de aparcamiento para los usuarios. El alcalde, ha pedido al Gobierno autonómico que agilice los trámites para iniciar cuanto antes la licitación y construcción del futuro centro de salud.
