Seguridad
Alhaurín de la Torre instalará en Pinos más cámaras de videovigilancia
El objetivo, mejorar la seguridad vial, gestionar el tráfico de manera más eficiente, disuadir de posibles infracciones y facilitar las investigaciones con pruebas visuales
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado la ampliación del Centro de Vigilancia y Control del Tráfico de la Policía Local con nuevas cámaras en Pinos de Alhaurín, concretamente en la calle Mijas, al sur de la urbanización. La propuesta, presentada por la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana, fue aprobada por unanimidad tras los correspondientes informes policiales.
El objetivo es mejorar la seguridad vial, gestionar el tráfico de manera más eficiente, disuadir de posibles infracciones y facilitar las investigaciones con pruebas visuales. La cámara se instalará en la confluencia de dicha calle con el camino del Arroyo El Pinar.
Pinos de Alhaurín ya tiene cámaras conectadas al centro de control en sus dos principales accesos por la travesía urbana: la avenida Miguel Lacha y el cruce entre la avenida de Viñagrande, la calle Pablo Ruiz Picasso y el polígono industrial Lauro Torre.
Este mismo año ya se instalaron nuevas unidades en La Alquería. El Centro de Control del Tráfico de Alhaurín de la Torre se inauguró en 2017 y cuenta ya con unas 60.
