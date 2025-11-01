Economía
Antequera eleva su presupuesto para 2026 hasta los 53,6 millones
Barón afirma que son unas cuentas que «impulsan la inversión y encaminan el final de la deuda heredada» sin subir impuestos | La mayor partida es para Programas Sociales
El Ayuntamiento de Antequera presentó el viernes los presupuestos municipales para el año 2026. Las cuentas alcanzan una cifra de 56,66 millones de euros, 2,2 millones más que en 2025.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón; junto con el concejal de Hacienda, José Manuel Fernández, y la portavoz del equipo de gobierno, Ana Cebrián, desgranaron el documento acompañados del resto de integrantes del equipo de gobierno, que continúan su apuesta por la inversión, las políticas sociales, el tejido asociativo, por el comercio local y la industria, «en el año de la consolidación del sector logístico y el desarrollo tecnológico de la ciudad».
Por sectores, las políticas sociales contarán con 14,8 millones de euros, los servicios públicos con 18,36 millones de euros y las inversiones con 9,55 millones de euros.
De esta forma, el área municipal con mayor presupuesto seguirá siendo la de Programas Sociales con un total de 9,54 millones de euros, seguida de la de Obras y Empleo con un total de 7,45 millones. Además, se incrementa el presupuesto para asociaciones sociales, entidades, cofradías o clubes hasta los 2,26 millones de euros.
En palabras del alcalde, estas cuentas «impulsan la inversión y encaminan el final de la deuda heredada» sin subir los impuestos.
Las inversiones previstas en este presupuesto contemplan actuaciones en barrios y pedanías por valor de 4,87 millones de euros. A instalaciones deportivas se destinarán 835.000 euros. Destaca también la apuesta por la reurbanización, entre otras, de las calles La Peña, Colegio y lateral de Era de San Roque con 400.000 euros.
Se continuará además con el programa de eliminación de barreras arquitectónicas, así como la mejora de caminos rurales y labores de servicio y mantenimiento, tanto en el casco urbano, como en los anejos norte y sur del municipio.
El teniente de alcalde José Manuel Fernández destacó la «excelente salud financiera del Ayuntamiento», permitiendo situar la deuda del Consistorio en torno a los 3,5 millones de euros a final del ejercicio económico de 2026, lo que supone una reducción del 90% de la deuda de 35 millones de euros «heredada» en 2011.
También destacó que la inversión y gasto por habitante alcanzará los 1.250 euros en el año 2026.
El proyecto económico será aprobado inicialmente en un pleno extraordinario el próximo viernes 7 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Horario y dónde ver por TV el CD Estepona-Málaga CF, primera ronda de la Copa del Rey
- Una retención de 13 kilómetros bloqueó los accesos a Málaga desde Rincón
- ¡Bombazo!: La prensa griega da por seguro el pase del Real Madrid y Barça a la BCL
- Doce empresas optan a dirigir las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce
- Las fuertes precipitaciones dejan más de 50 litros en Málaga
- La Junta alerta de un próximo tren de borrascas que llevará a Andalucía a 'riesgo elevado
- Avispa asiática en Málaga: ¿qué hacer si te pica?