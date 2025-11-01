Antequera eleva su presupuesto para 2026 hasta los 53,6 millones

El Ayuntamiento de Antequera presentó el viernes los presupuestos municipales para el año 2026. Las cuentas alcanzan una cifra de 56,66 millones de euros, 2,2 millones más que en 2025.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón; junto con el concejal de Hacienda, José Manuel Fernández, y la portavoz del equipo de gobierno, Ana Cebrián, desgranaron el documento acompañados del resto de integrantes del equipo de gobierno, que continúan su apuesta por la inversión, las políticas sociales, el tejido asociativo, por el comercio local y la industria, «en el año de la consolidación del sector logístico y el desarrollo tecnológico de la ciudad».

Por sectores, las políticas sociales contarán con 14,8 millones de euros, los servicios públicos con 18,36 millones de euros y las inversiones con 9,55 millones de euros.

De esta forma, el área municipal con mayor presupuesto seguirá siendo la de Programas Sociales con un total de 9,54 millones de euros, seguida de la de Obras y Empleo con un total de 7,45 millones. Además, se incrementa el presupuesto para asociaciones sociales, entidades, cofradías o clubes hasta los 2,26 millones de euros.

En palabras del alcalde, estas cuentas «impulsan la inversión y encaminan el final de la deuda heredada» sin subir los impuestos.

Las inversiones previstas en este presupuesto contemplan actuaciones en barrios y pedanías por valor de 4,87 millones de euros. A instalaciones deportivas se destinarán 835.000 euros. Destaca también la apuesta por la reurbanización, entre otras, de las calles La Peña, Colegio y lateral de Era de San Roque con 400.000 euros.

Se continuará además con el programa de eliminación de barreras arquitectónicas, así como la mejora de caminos rurales y labores de servicio y mantenimiento, tanto en el casco urbano, como en los anejos norte y sur del municipio.

El teniente de alcalde José Manuel Fernández destacó la «excelente salud financiera del Ayuntamiento», permitiendo situar la deuda del Consistorio en torno a los 3,5 millones de euros a final del ejercicio económico de 2026, lo que supone una reducción del 90% de la deuda de 35 millones de euros «heredada» en 2011.

También destacó que la inversión y gasto por habitante alcanzará los 1.250 euros en el año 2026.

El proyecto económico será aprobado inicialmente en un pleno extraordinario el próximo viernes 7 de noviembre.