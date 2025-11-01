La Junta compra los terrenos de la Laguna de Camuñas en Campillos para su restauración ambiental

La Junta de Andalucía ha adquirido los terrenos de la Laguna de Camuñas, ubicada en el municipio malagueño de Campillos y declarada en 1989 Reserva Natural, con el objetivo de que sea restaurada por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Málaga, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado a través del instrumento financiero Next Generation EU.

Así lo han informado en un comunicado, en el que han indicado que la compra realizada permitirá que en los próximos meses se inicien los trabajos de restauración del humedal, ya que en paralelo a esta tramitación, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha estado trabajando en la redacción de un proyecto titulado 'Proyecto de restauración de hábitats del humedal de la Laguna Dulce de Campillos y varios humedales de la provincia de Málaga'.

Dicho proyecto, que se encuentra en la última fase de su tramitación, comprende actuaciones en un total de cinco humedales de la provincia de Málaga y tiene un presupuesto de ejecución por administración de 1.310.615 euros, de los que algo más de 200.000 euros se corresponden a las actuaciones proyectadas en la Laguna de Camuñas.

La adquisición, materializada ante notario el pasado miércoles, ha sido posible gracias a la voluntad la sociedad propietaria de los terrenos --Macías Torres S.L.-- de vender a la administración autonómica una parte de su finca, en concreto 10,2 hectáreas, han manifestado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.

Según han precisado, los terrenos adquiridos son principalmente agrícolas, con tres hectáreas de olivar y 4,2 hectáreas de tierras de labor, correspondiendo otras tres hectáreas a varios manchones de monte bajo y a la vegetación del vaso lagunar, como carrizo o juncos. Esta última zona no ha sido objeto de valoración económica, dado su carácter de dominio público hidráulico.

La principal acción a acometer en dicho humedal es anular la zanja de drenaje para recuperar el funcionamiento hídrico natural de la laguna y permitir una mayor lámina de agua, además de una mayor duración del periodo de inundación.

Asimismo, han precisado que en el vaso lagunar los trabajos se limitarán a retirar parte de los sedimentos que lo han ido colmatando por la erosión de los terrenos circundantes, sin eliminar la vegetación palustre natural que aún existe.

En los terrenos que se han adquirido en el entorno de la laguna se van a retirar los olivos y se realizará una repoblación forestal en cerca de cinco hectáreas, en las que se plantarán más de 1.250 plantas de monte mediterráneo y se sembrarán especies de pasto.

Esta actuación "es de especial relevancia en el Reserva Natural Lagunas de Campillos, donde los usos del territorio son eminentemente agrícolas y las áreas de vegetación natural representan menos del 10% de la superficie total del espacio natural protegido", han manifestado.

También se va a rectificar el trazado de un camino que discurre en parte por la zona inundable de la laguna y que coincide con la Vereda de Carratraca. Al tratarse de una vía pecuaria, por el camino solo pueden circular los propietarios de las fincas colindantes o vehículos autorizados, que con el nuevo trazado a ejecutar no tendrán que invadir el vaso lagunar en sus desplazamientos.

Por último, el proyecto incorpora dos equipamientos para el uso público: un observatorio y una pantalla-mirador, con la correspondiente señalización y un cartel informativo.

Con este proyecto, que será posible gracias a la compra de terrenos que se ha producido y a otras que se pretende realizar en los próximos meses, "se pone de manifiesto el compromiso de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con la mejora ambiental de los humedales de la provincia de Málaga".

La Laguna de Camuñas se encuentra en la lista del Convenio de Ramsar de humedales de importancia internacional y forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000, como Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves.

Con cerca de tres hectáreas de superficie, es una de las más pequeñas y menos salinas de la Reserva Natural, que se llena principalmente por las aguas superficiales (precipitación directa y escorrentía), teniendo por ello un marcado carácter temporal.

Dicha temporalidad se ve incrementada por la existencia de un canal de drenaje que conecta la laguna con el arroyo del Barranco Hondo y que altera de forma importante su hidroperiodo, limitando también su profundidad.

El canal de drenaje se aprecia ya en la ortofoto del vuelo americano, de 1956, siendo con seguridad mucho más antiguo. Su finalidad fue la de ganar superficie cultivable y ello ha provocado que el área de vegetación palustre (la que crece en terrenos que se inundan de forma recurrente) apenas alcance dos hectáreas, labrándose parte del vaso lagunar los años de menos precipitaciones.

Esta alteración ha sido uno de los motivos por los que la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga la seleccionó como uno de los humedales a restaurar en la provincia de Málaga.