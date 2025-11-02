Ecologistas denuncian la "deforestación continuada" en la ribera del río Genal

Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado ante las autoridades ambientales la "grave deforestación continuada" en la ribera del río Genal, en el municipio malagueño de Gaucín.

La organización ecologista ha señalado este domingo en un comunicado que la situación se repite desde hace años sin que las administraciones competentes adopten "medidas efectivas", a pesar de las denuncias y los daños ambientales, "cada vez más evidentes".

Han asegurado que en los últimos meses se ha intensificado la tala de vegetación autóctona de ribera y la eliminación del monte mediterráneo adyacente, compuesto principalmente por acebuches, lentiscos y otras especies propias del ecosistema del Genal.

Estas zonas, incluidas dentro de la servidumbre del cauce, están siendo transformadas para el cultivo intensivo de aguacates y otros frutos tropicales, una actividad que requiere grandes cantidades de agua y contribuye a la sobreexplotación del acuífero del Genal, según denuncian los ecologistas.

Han advertido de que estas actuaciones vulneran la Ley de Aguas, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al alterar ilegalmente la vegetación de ribera y el equilibrio ecológico del cauce.

La organización ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Junta de Andalucía que investiguen los hechos, paralicen las actividades y exijan la restauración de las zonas afectadas.

"Están arrasando la ribera del Genal para plantar aguacates, destruyendo especies autóctonas y agotando el acuífero. Es un atentado ecológico y una vergüenza que la administración mire hacia otro lado", ha declarado el portavoz de la organización ecologista, Antonio Muñoz.

El colectivo ha subrayado que el río Genal es uno de los ecosistemas fluviales "mejor conservados de Andalucía" y que su degradación supone "una pérdida irreparable" para la biodiversidad, el paisaje y los recursos hídricos de toda la comarca.

Verdemar ha avanzado que si las administraciones no actúan de forma inmediata, interpondrá una querella por dejación de funciones contra los responsables públicos que, "teniendo conocimiento de los hechos, no cumplan con su deber de vigilancia y protección ambiental".