Archidona avanza en la construcción de su futuro parking público para el que ya tiene estudio geotécnico

El municipio malagueño de Archidona avanza en la construcción de su futuro parking público. Los trabajos técnicos para su construcción prosiguen, de forma que el pasado miércoles, 29 de octubre, se procedió a la realización del estudio geotécnico del terreno por parte de la empresa adjudicataria del proyecto, que continúa con las actuaciones programadas. Dichas labores se desarrollan en el antiguo recinto ferial, emplazamiento previsto para la infraestructura.

A través de un comunicado de prensa, el alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla, ha explicado que se está realizando un seguimiento del avance del proyecto. La empresa adjudicataria de la redacción, Syga Making Architetctures SLP, tiene previsto presentar el proyecto básico en los "próximos días o la próxima semana".

El contrato para la asistencia técnica y redacción del proyecto básico y de ejecución fue adjudicado por un importe total de 62.920,00 euros, IVA incluido.

Este aparcamiento será el primero de estas características de carácter municipal en la localidad. El coste total del proyecto de construcción asciende a 1,2 millones de euros. La financiación se compone de una subvención de un millón de euros por parte de la Diputación de Málaga y una aportación municipal de 200.000 euros.

La ayuda provincial se enmarca en el plan de equipamientos para municipios menores de 20.000 habitantes. Durante la presentación del proyecto el pasado mes de junio, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, subrayó que "este tipo de infraestructuras son muy demandadas por vecinos y visitantes".