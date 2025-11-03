Algatocín clausurará su antiguo cementerio a finales de noviembre

El próximo 30 de noviembre el Ayuntamiento de Algatocín clausurará el antiguo cementerio municipal, ubicado en un extremo del casco urbano.

Según ha indicado el alcalde de la localidad, José Manuel López, en 2015 el Ayuntamiento abrió un plazo de diez años, que expira a finales de noviembre, para el traslado voluntario de restos desde el antiguo cementerio municipal hasta el nuevo camposanto, situado en la zona de Los Hoyos.

Para realizar este trámite, desde el Consistorio se han ofrecido facilidades a los solicitantes para llevar a cabo el proceso de exhumación, traslado e inhumación de los restos en nichos habilitados para tal fin en el nuevo cementerio.

En este sentido, alrededor del 80% de los difuntos han sido trasladados, por lo que el regidor ha puesto de manifiesto la buena colaboración por parte de los familiares para realizar el proceso en el plazo establecido. En cuanto a los restos que no han sido reclamados, el Ayuntamiento se hará cargo de los mismos en una última fase en la que serán convenientemente identificados, catalogados y depositados en un espacio habilitado en el nuevo cementerio.

Este ha sido objeto de numerosas actuaciones en los últimos años, entre las que se encuentra la construcción de nuevos nichos y un osario, el acondicionamiento del camino de acceso, así como de una zona aledaña a las instalaciones que en principio se utiliza como aparcamiento, la ampliación del tanatorio municipal conectando las dos salas y se ha creado una sala de responso.