Adif contrata las obras de emergencia para reparar el túnel del AVE en Valle de Abdalajís

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha contratado de emergencia las obras para reparar el túnel de la vía 1 del AVE en Valle de Abdalajís, que se encuentra cerrado al tráfico desde el pasado 22 de julio.

Aquel día, las filtraciones de agua procedentes del acuífero que atraviesa esta obra de ingeniería provocaron daños en la estructura de hormigón lo que obligó a cerrar el tráfico ferroviario.

Desde entonces, los trenes de media y larga distancia circulan de manera alternativa en ambas direcciones a través del túnel de la vía 2, lo que origina pequeños retrasos que recuperan antes de llegar a su destino.

La presión del acuífero provocó graves daños en el túnel del Valle de Abdalajís. / Adif

Daños

Los daños provocados por las filtraciones abarcan una longitud de 15 m y una altura de 6 m en el lateral oeste del túnel, sin que se observen daños en el otro lateral.

Los técnicos han observado que la bóveda se ha desplazado entre 10 cm y 1 m, y las armaduras están deformadas por el desplazamiento. Además, han comprobado que el recubrimiento de la armadura era escaso, apareciendo muchas barras con signos de oxidación.

La principal zona afectada se encuentra entre los anillos 64 y 65 de túnel, en una longitud de unos 10 m hacia el centro del anillo 65. En el anillo 64, la armadura aparece doblada 90º, tras haber sido empujada en su parte superior. Además, el sistema de drenaje que existe debajo de la zona de la rotura ha quedado inservible como consecuencia del estallido y de la salida de agua a presión.

Los daños en el túnel del Valle de Abdalajís han afectado a uno de los dos laterales. / Adif

Adjudicación

Debido a la emergencia y complejidad de las obras, Adif ha consultado a varias empresas del sector y ha adjudicado los trabajos para reparar la estructura del túnel de la vía 1 a firmas con reconocida experiencia y que han manifestado su capacidad de actuación de manera inmediata con personal cualificado, teniendo en cuenta la magnitud de los daños, con el objetivo de reabrirlo al tráfico ferroviario cuanto antes.

Los trabajos de ingeniería se han adjudicado a la empresa Túneles y Geomecánica, S.L. por un importe de 341.250 euros (IVA excluido) mientras que la obra civil se ha adjudicado a la empresa Contratas y Ventas S.A. (Convensa) por 3,3 millones de euros.

Actuaciones

Antes de iniciar la reconstrucción del túnel, Adif considera necesario conocer la deformación que ha sufrido la zona afectada para tener una idea de la alteración que ha sufrido el entorno. Y para ello, aboga por hacer un estudio topográfico de los anillos 64 y 65, y de los cuatro anillos anteriores y posteriores.

Además, será necesario la retirada de los cables eléctricos y los elementos en tensión del entorno de la zona afectada para evitar descargas eléctricas.

Las obras de reparación del túnel del AVE en el Valle de Abdalajís tienen un plazo de seis meses. / Adif

Para acometer los trabajos con seguridad, se retirarán los cascotes sueltos sobre la plataforma de la vía y la acera y se proyectará una capa de gunita de 3 a 5 cm para trabar los cascotes que queden en la pared e impedir que caigan nuevos fragmentos.

Para controlar que no se producen movimientos inesperados en el revestimiento, se instalarán miniprismas a una altura de 1,5 m de la acera existente, espaciados cada 3 metros, en ambos laterales del túnel, que se leerán mediante estaciones robotizadas.

Finalmente se instalarán bulones autoperforantes para mantener la compresión en el anillo y proteger la zona ante nuevos desprendimientos. Una vez realizado todo ello, se reconstruirán los anillos afectados y se limpiarán los colectores para no perjudicar la capacidad de drenaje del túnel.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se prevé que finalicen para el mes de mayo de 2026.