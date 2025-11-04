Cortan una calle y desalojan a tres familias por riesgo de derrumbe de una vivienda en Antequera

La calle Estrella de Antequera se encuentra parcialmente cortada debido al riesgo inminente de derrumbe de una casa antigua de tres plantas. La vía, que conecta la Plazuela de San Bartolomé con la calle Higueruelos, lleva al menos tres semanas cerrada al tránsito de coches y peatones por el estado de peligrosidad en el que se encuentra la vivienda, en la que se han producido ya varios desprendimientos.

La fachada del edificio presenta un grave deterioro estructural que puede derivar en un colapso. A simple vista se aprecia que la pared ha cedido hacia adelante, mostrando una gran grieta vertical y un desprendimiento considerable del revestimiento exterior, lo que puede evidenciar daños por humedad y falta de mantenimiento. La vivienda se encuentra justo al lado de un solar donde anteriormente había otra edificación que fue demolida en su momento.

Grietas en la casa antigua de tres plantas de la calle Estrella de Antequera / Celia Paredes

La zona permanece precintada con varias vallas y cordones del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que impiden estrictamente el paso.

El inmueble se encuentra desalojado, al igual que otras dos viviendas contiguas. Mientras tanto, las tres familias -una de ellas propietaria del edificio- están hospedadas temporalmente en un hotel por cuenta municipal tras activarse los protocolos pertinentes en estos casos.

La calle cortada por el riesgo de derrumbe del edificio. / Celia Paredes

Según ha explicado el Ayuntamiento a este periódico, el Consistorio ha resuelto que la vivienda se encuentra en ruina física y no cumple las condiciones mínimas de seguridad o estabilidad, por lo que habrá que proceder a su reparación, apuntalamiento o demolición.

Sin embargo, el próximo paso depende de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga, quien debe determinar las actuaciones a seguir al ubicarse el inmueble en casco histórico protegido.