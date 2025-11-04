Seguridad
Cortan una calle y desalojan a tres familias por riesgo de derrumbe de una vivienda en Antequera
El Ayuntamiento se encuentra a la espera de las indicaciones de Cultura al ubicarse el inmueble en casco histórico protegido
La calle Estrella de Antequera se encuentra parcialmente cortada debido al riesgo inminente de derrumbe de una casa antigua de tres plantas. La vía, que conecta la Plazuela de San Bartolomé con la calle Higueruelos, lleva al menos tres semanas cerrada al tránsito de coches y peatones por el estado de peligrosidad en el que se encuentra la vivienda, en la que se han producido ya varios desprendimientos.
La fachada del edificio presenta un grave deterioro estructural que puede derivar en un colapso. A simple vista se aprecia que la pared ha cedido hacia adelante, mostrando una gran grieta vertical y un desprendimiento considerable del revestimiento exterior, lo que puede evidenciar daños por humedad y falta de mantenimiento. La vivienda se encuentra justo al lado de un solar donde anteriormente había otra edificación que fue demolida en su momento.
La zona permanece precintada con varias vallas y cordones del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que impiden estrictamente el paso.
El inmueble se encuentra desalojado, al igual que otras dos viviendas contiguas. Mientras tanto, las tres familias -una de ellas propietaria del edificio- están hospedadas temporalmente en un hotel por cuenta municipal tras activarse los protocolos pertinentes en estos casos.
Según ha explicado el Ayuntamiento a este periódico, el Consistorio ha resuelto que la vivienda se encuentra en ruina física y no cumple las condiciones mínimas de seguridad o estabilidad, por lo que habrá que proceder a su reparación, apuntalamiento o demolición.
Sin embargo, el próximo paso depende de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga, quien debe determinar las actuaciones a seguir al ubicarse el inmueble en casco histórico protegido.
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- David Bisbal, Niña Pastori y Vanesa Martín encabezan la programación musical en la ciudad hasta final de año
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Recompensas de 9.000 y 11.900 euros por volver para trabajar a los pueblos de Málaga: así pueden obtenerse