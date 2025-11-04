Dcoop certifica la sostenibilidad del aceite de un total de 26 almazaras

El grupo Dcoop ha reforzado su estrategia con la renovación de la certificación Sustainably Grown, nuevos cursos y acciones informativas en cooperativas en materia de calidad, seguridad alimentaria y buenas prácticas en las cooperativas aceiteras.

Uno de los grandes proyectos es el de certificación de las producciones como sostenibles bajo el sello Sustainably Grown de SCS Global Services. Ya son 26 las cooperativas de Dcoop que han certificado que sus aceites se producen de manera sostenible con el entorno y las personas.

Entre las cooperativas aceiteras que han logrado la certificación se encuentran la malagueñas: La Purísima Concepción de Alameda, Agro-Olivarera Cosme y San Damián de Almargen, Nuestra Señora de los Remedios de Antequera, Olivarera La Purísima de Archidona, Oleoalgaidas de Villanueva de Algaidas y Olivarera del Trabuco de Villanueva del Trabuco.

Proyectos en curso

El grupo ha diseñado la estrategia de mejora de la calidad del aceite para la campaña 2025-26 en torno a cuatro grandes proyectos. El proyecto Claridad tiene como objetivo facilitar a los técnicos y cooperativas el acceso a información visual, precisa y actualizada de sus datos analíticos que favorezca la toma de decisiones operativas y eficaces durante toda la campaña.

El proyecto Impulso busca incrementar la calidad del aceite de oliva mediante formación, asistencia técnica personalizada y mejora del sistema de liquidación a los agricultores. El proyecto Cata Verde, tiene como meta impulsar la excelencia en las catas internas de las cooperativas y optimizar el sistema de apoyo en campaña para lograr mejores resultados.

Y el proyecto Almazara quiere fomentar el uso de los servicios de Suministros de Dcoop para garantizar la máxima limpieza y calidad en las cooperativas.

Formación

Dcoop incentiva la formación de los agricultores a través de cursos de formación online de una hora de duración a través de la plataforma Zoom, dirigidas a distintos perfiles profesionales dentro de las cooperativas sobre diferentes cuestiones como el uso de la plataforma Remoa, con un caso práctico, los errores más comunes y cómo evitarlos, dirigida a personal de administración y logística; o la plataforma Booking para operativas de cargas.

En próximas fechas se celebrarán otros cursos de formación sobre el análisis de los datos analíticos de la producción; o la operativa de carga y expedición de cisternas, y buenas prácticas de conservación y almacenamiento del aceite de oliva.

Además, estos meses se han celebrado cursos presenciales sobre el conocimiento de la maquinaria de la almazara; o la manera de mejorar la limpieza de las instalaciones, un mantenimiento preventivo para ahorrar costes y cómo arreglar las averías más frecuentes.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, celebra desde septiembre talleres para los olivareros y olivareras de Dcoop para incentivar el desarrollo sostenible para impulsar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad a largo plazo de las explotaciones olivareras.

Y se ha instalado en las aceiteras cartelería con consejos para una agricultura sostenible ante el aumento de la demanda de proveedores de aceite sostenibles.