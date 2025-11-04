Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en una carretera de la Serranía de Ronda

La Guardia Civil ha confirmado este martes que investiga las circunstancias de la muerte de un varón cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo junto a una carretera del municipio malagueño de Alpandeire, en la Serranía de Ronda. Fuentes del instituto armado aseguran que el cuerpo estaba en la cuneta de la A-369 (Ronda-Gaucín) y presentaba signos de violencia, aunque no han podido dar más detalles al haber una investigación en curso. Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para que los forenses determinen las causas del fallecimiento y arrojen datos sobre su identidad.

Con este hallazgo ya son cuatro las muertes vinculadas a investigaciones judiciales que han trascendido en apenas dos días en la provincia de Málaga. Por un lado, una mujer de 78 años murió el domingo en un hospital de la capital dos semanas después de la agresión que sufrió en una residencia por parte de otro interno de 66 diagnosticado con demencia. El suceso se produjo el 16 de octubre y el presunto agresor fue detenido al día siguiente. El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio e investigue las medidas de seguridad de las que disponía el centro cuando ocurrieron los hechos.

Ayer lunes, sobre las 13:40 horas, el cuerpo de una mujer fue localizado flotando en una zona de rocas de la playa de La Mezquitilla, en Algarrobo Costa. El aviso de un particular movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, los bomberos, Policía Local y a los sanitarios. La víctima ya ha sido indentificada como una mujer de origen extranjero.

Casi una hora más tarde, en Marbella, otra llamada alertó de la presencia de un hombre moribundo en el muelle de Puerto Banús donde se encuentra la gasolinera de las embarcaciones. Según los testigos, los ocupantes de una semirrígida similar a las narcolanchas que operan en el Estrecho desembarcaron allí el cuerpo de un varón y se marcharon mar adentro. Los sanitarios que atendieron al hombre sólo pudieron certificar su fallecimiento.