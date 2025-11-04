Sucesos
El hombre hallado muerto en Alpandeire presentaba "diversos traumatismos"
La autopsia al cadáver revela que la víctima presenta "diversos traumatismos" mientras la Guardia Civil investiga los hechos y continúa recabando pruebas para determinar su origen y "dar con los culpables", ha explicado el subdelegado del Gobierno
El hombre hallado muerto en el arcén de una carretera en Alpandeire presentaba "diversos traumatismos" que originaron su fallecimiento, según la autopsia que se le ha practicado.
La Guardia Civil investiga los hechos y está recabando las pruebas para determinar el origen de esos traumatismos y "dar con los culpables", según ha informado este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
El cadáver fue hallado este pasado domingo en el arcén de la carretera A-369, que une Ronda con el Campo de Gibraltar (Cádiz), con aparentes signos de violencia, según fuentes de la investigación.
El cuerpo sin vida fue hallado por un pastor la tarde-noche del domingo en una zona llana junto a la carretera, han informado fuentes municipales.
El pastor, que hizo el mismo camino antes, no había visto nada en la ida, pero se encontró el cadáver cuando regresaba.
El hombre no es vecino de Alpandeire ni conocido en los pueblos de la zona, según las fuentes.
Es el segundo cuerpo que aparece en la provincia de Málaga en las últimas 24 horas en circunstancias violentas, uno de ellos por parte de una narcolancha en Puerto Banús, en Marbella, y este segundo en la Serranía de Ronda.
En el caso de Marbella, también se está recabando información, declaraciones de testigos y pruebas para investigar los hechos, ha explicado el subdelegado.
