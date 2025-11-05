Antequera acoge el II Encuentro sobre el Comercio Interior en Andalucía con motivo del 40º aniversario de la ACIA

La ciudad de Antequera ha acogido este miércoles 5 de noviembre el II Encuentro sobre el Comercio Interior en Andalucía, organizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía bajo el lema 'Andalucía en cada esquina'.

Se trata de un foro de análisis y debate que ha reunido en la Real Colegiata de Santa María a representantes institucionales, asociaciones empresariales y técnicos de toda la comunidad andaluza. Incluye ponencias, mesas redondas y espacios de intercambio de experiencias en torno a las estrategias de dinamización del comercio local, la innovación en la gestión urbana y las nuevas tendencias del consumo.

La apertura institucional ha corrido a cargo del alcalde, Manuel Barón, y de la directora general de Comercio de la Junta de Andalucía, Cecilia Ortiz, en un acto que ha coincidido con la conmemoración del 40º aniversario de la Asociación del Comercio e Industria de Antequera (ACIA), Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas de la ciudad.

En su intervención, el alcalde ha destacado la vocación comercial y emprendedora de Antequera, recordando que la ciudad cuenta desde hace más de 25 años con uno de los primeros Centros Comerciales Abiertos de Andalucía. También ha puesto en valor el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la ACIA, que ha traducido en iniciativas de dinamización como las campañas de temporada y el programa Bono Consumo, en vigor ya durante cinco años.

"Una ciudad sin comercio es una ciudad muerta, y en Antequera queremos una ciudad viva, llena de actividad y de oportunidades", ha subrayado Manolo Barón, destacando la importancia de compatibilizar los grandes espacios comerciales con el impulso del pequeño comercio local como motor de vida urbana.

El alcalde ha aprovechado su intervención para agradecer a la Junta de Andalucía la elección de Antequera como sede de esta segunda edición del encuentro, en un espacio simbólico como la Real Colegiata de Santa María, "corazón de Andalucía y cuna del Pacto de Antequera, donde nació la autonomía andaluza".

Asistentes al acto / L.O.

Por su parte, Ortiz ha subrayado que el objetivo es escuchar las necesidades reales que tiene el sector, compartir experiencias y construir un futuro juntos. "Queremos poner en valor los distintos formatos comerciales dentro del comercio de interior de Andalucía. Innovación y proximidad no están reñidos, sino todo lo contrario, están muy vinculados", ha señalado.

También han presentado el Observatorio de Comercio Interior de Andalucía. "Echábamos en falta un espacio con datos rigurosos, objetivos y accesibles. Primero, para nosotros, como administración pública, a la hora de establecer políticas con transparencia; también para empresarios y comerciantes, como referencia; y para los ciudadanos que quieran evaluar el sector comercial y consultar información. Queremos que sea un espacio de debate, que se nutra de un feedback continuo para que tenga sentido".